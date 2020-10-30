10年前的ECFA辯論上，「台灣從世界走向中國，還是從中國走向世界」成為當時熱議問題。這個論題的背後，是外界看待全球化背景下中國崛起的兩種前景判斷：一種是中國大陸會逐漸融入以西方規則為主導的國際社會，另一種是中國大陸會在崛起中逐漸改變既有國際秩序。

轉眼間10年過去，跌宕起伏的全球化演變進程完全出乎世人意料，但大陸的持續穩定崛起卻是事實，中國大陸與國際秩序之間的關係之問，也逐漸明朗。在剛閉幕的中共十九屆五中全會上，北京領導層為今後5年發展藍圖的擘畫，很可能讓中國大陸成為今後一個時代「再全球化」的主導力量。

全球化在冷戰終結後進入高速發展期，以2001年中國大陸加入WTO為時間點，大陸全面參與以美國主導的全球化，憑藉低成本資源優勢成為「世界工廠」，建立起外貿、投資、消費的「三駕馬車」成長模式。2008年至2010年，世界先後經歷美國次貸危機和歐債危機，G20機制的建立、人民幣賦予IMF特別提款權，象徵大陸在全球化的地位大幅上升為規則參與者。

2010年至今的10年可謂全球化的「驚奇10年」，尤其是後5年先後經歷英國脫歐、川普上台、美中貿易戰與新冠疫情。從結構上來講，以美國和西方為主要推動力的全球化進程，已經陷入動力不足和衰竭期。這對大陸而言，既是嚴峻的挑戰，也暗藏了「百年未有大變局」的機遇。

十九屆五中全會以及「十四五規劃」就是在以上背景下產生，這次全會公報明確地表達出大陸深知「最關鍵的是辦好自己的事」。換言之，大陸只要繼續完善自身治理的短板和不足、構建高效法治開放的市場體系、加強核心科技創新能力，就有信心抓住這5年「窗口期」，掌控全球產業鏈的各個關鍵環節，變為世界經濟成長的核心引擎。 五中全會公報在總結「十三五」工作時提到，大陸「創新能力不適應高質量發展要求」，在「2035遠景目標」提到「關鍵核心技術取得重大突破」，並且使用一個段落來闡述創新在現代化建設全局的「核心地位」。結合中美貿易戰升級為「科技戰」後，大陸發現很多核心技術還受制於人，此次全會非常明顯地透露出了北京高層對大陸現有創新能力、核心技術能力存在不足的急迫感。

去年，中共政治局曾就「區塊鏈」技術進行集體學習，而今年大陸央行已經在深圳開始試點人民幣數位化（數位貨幣）。由於大陸的5G、網路基礎設施建設已走到世界前列，可以預見，大陸在「十四五」將重點推動國家主導的金融區塊鏈和數位貨幣建設，倡議全球央行組建數位貨幣聯盟，進而讓人民幣的數位化與國際化相結合。若數位人民幣成為國際流通貨幣，這對美元霸權的顛覆影響可想而知。

數位人民幣的國際化只是手段，根本上還要依靠大陸自身維持經濟成長勢頭。這在疫情持續困擾西方、大陸高效防疫並實現快速復甦的背景下，更能體現出大陸的底氣和優勢。北京深知，在全球疫情短期內無法平復的前提下，只有先保持經濟「內循環」全速運轉，才能驅動對外「雙循環」的經濟發展。

（作者為智庫研究員）