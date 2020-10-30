回鍋任閣揆，行政院長蘇貞昌守住滷肉飯，卻擋不了美國萊豬，不但民調直直落，還成了全國最不受歡迎的政治人物。國民黨立院黨團10月30日第五度占領立法院質詢台，要求蘇揆先對萊豬進口道歉才能上台施政報告，蘇依然傲慢不道歉，人民最反感政治人物的頭銜，蘇貞昌當之無愧。

蘇貞昌在政壇打滾40多年，曾多次失落的離開政治舞台，沒想到台北縣老縣長違背神明承諾，回鍋選新北市長失利，竟被蔡總統提攜二度擔任閣揆，一上任就為防堵豬瘟，以酷吏姿態巡視桃園機場，當場斥責檢疫官員，以守護台灣滷肉飯為由，要求百分之百檢查行李，並對違規旅客施以重罰，由於成功防堵非洲豬瘟，民調扶搖直上。但蘇貞昌萬萬沒想到蔡總統逕行宣布明年元旦開放美國萊豬，律師出身的他，口才再便給也無法說服國人有關萊豬的食安。

五度上不了備詢台，蘇貞昌帶風向指責國民黨立委霸占主席台是領高薪不做事，卻忘了國民黨執政時，民進黨為了阻擋美國萊豬進口，翻天覆地霸占主席台。光是為民進黨失信於民，蘇貞昌就應公開道歉。

蘇貞昌不斷以國際食品法典委員會（Codex）改變標準，作為開放美國萊豬的依據，再硬扯馬英九執政時也要開放，千錯萬錯都是別人的錯，面對國會監督更是倨傲，難怪登上最討厭政治人物榜首。

民調更顯示逾6成民眾反對萊豬進口，民進黨內部已有人憂心明年萊豬會成了超級大炸彈，急於設下停損點，明年2月內閣改組傳聞甚囂塵上。風暴一旦延燒，即使農委會主委陳吉仲下台也無法平息眾怒時，蘇貞昌很可能成為小英的棄子。蘇貞昌此時公開道歉說不出口，不只上不了立法院備詢台，屆時下台一鞠躬連道歉機會都沒有了！