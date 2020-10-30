近來中天新聞台換照風波惹得物議沸騰，國家通訊傳播委員會（NCC）為擴大社會參與，乃首度召開換照聽證會，希望藉此消弭爭議，並呼籲外界勿對本案妄加臆測影射。不料在聽證會鑑定人選及討論議題的安排上，卻流露出既定立場與色彩，對NCC的公信力無疑是雪上加霜。

依《衛星廣播電視法》第11條及第18條規定，衛星電視廣播事業執照有效期限為6年，執照屆滿前6個月，業者應填具申請書及換照營運計畫向主管機關申請換照。復依《衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法》第3條規定，此一「換照之營運計畫」，包括執照期間營運計畫執行報告及未來6年營運計畫，主要是針對財務結構及人事組織、頻道或節目規畫、內部控管機制，以及經營方式與技術發展等事項。簡言之，即是對業者可否妥善營運之資格與能力進行審查檢驗。

雖然《衛星廣播電視法》第18條第2項規定，NCC除審查申請書及換照之營運計畫外，並應審酌評鑑結果與改正情形、違法紀錄，以及播送節目廣告侵害他人權利之紀錄等事項。但必須是這些「審酌事項」業已足證業者已無資格能力妥善經營，始能駁回換照之申請，方符換照監理之本旨。

依法而言，對於新聞台換照此等大事，NCC在作成判斷處分前，本應依《行政程序法》第107條及《國家通訊傳播委員會組織法》第10條第7項規定，召開聽證會。然而NCC向來未就換照召開聽證會，如今卻一反「違法陋習」，對中天換照案破天荒「公審」，這種針對性的「個案正義」，即難已令人信服。何況聽證會竟然將「國家安全」納為討論議題，不啻表明NCC將以「國家安全」作為換照准否的依據之一。

暫且不論，蔡政府去年大張旗鼓完成《刑法》、《國家機密保護法》、《兩岸人民關係條例》、《國家安全法》等「國安五法」修法，並且強行立法通過《反滲透法》，聲稱完全建構「國家安全網」，倘若媒體業者有危害國家安全之行為，大可依現行相關法律逕予制裁，何需NCC來把關？NCC管國安豈非越俎代庖，更形同打臉蔡政府「國安猶有漏洞」？

再者，《國家通訊傳播委員會組織法》第3條規定NCC的職權中，並未有「維護國家安全」一項，而《衛星廣播電視法》有關換照的相關規範，也未見「國家安全」作為衡量依據。因此，倘若強行解釋NCC負有維護國家安全權責，或是「國家安全」與業者能否妥善營運有關，即已違反「法律明確性」及「禁止不當聯結」等原則。

更誇張的是，聽證會既須討論國家安全，竟未徵詢國安機關之意見，鑑定人亦無國安專業之專家，這又如何斷定業者的經營影響國家安全？NCC如此恣意妄為，竟還要眾人噤聲不臆測，豈非只許州官放火？

NCC作為監理通訊傳播的獨立機關，若不能依法公正行使職權，公信力必將蕩然無存。倘意在箝制人民言論自由，讓媒體仗馬寒蟬，就更等而下之了。

（作者為國家政策研究基金會內政法制組副召集人）