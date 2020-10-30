美國國務卿蓬佩奧日前走訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫、印尼及越南等國，主動提出政經、軍事合作項目，積極在印太固樁，為籌組「亞洲北約」暖身，以抗衡中國擴張勢力。

但從蓬佩奧6天行程來觀察，多數國家對美國務卿雖以禮相待，卻不願呼應「敲打中國」論調，以避免捲入美、中角力，頗有等待美國總統大選明朗後再表態的意味，反倒讓蓬佩奧的印太行像是「畢業旅行」。

川普政府認為，面對中國崛起的新形勢，美國在印太若無政治、軍事影響力，經貿商業利益也將不保。10月6日，蓬佩奧在東京與澳洲、印度、日本外交部長舉行「四方安全對話」，就是為發展「亞洲北約」圍堵中國，準備拉緊大樁腳。美國今年還趁中國和印度發生邊界衝突，以及南海主權爭議之際，主動向印度、印尼與越南招手，以填補「印太戰略」缺口。

不過，印太國家對川普政府的穩定度及政策持續性仍缺乏信心，不可能輕易配合美國組建「亞洲北約」，對中國採取全面敵對的國安戰略。10月27日，美國與印度舉行「外交國防2加2會談」，並簽署合作協議，強化兩國軍事關係。但印度外長與防長在聯合記者會上就沒有附和蓬佩奧猛批中國的論調，還特別聲明將謹守印度「不結盟」的外交政策，不願意與北京公開翻臉。

10月29日，蓬佩奧與印尼外長勒特諾舉行聯合記者會，勒特諾也提醒蓬佩奧要注意印尼外交政策的「自由獨立性」。此前，澳洲外長潘恩在7月的「美澳外交國防會談」上也曾表示，「我們和中國的關係很重要，我們無意傷害它」。顯示美國拉攏印度、印尼與澳洲等國的動作已陸續碰到軟釘子。

在美國總統大選結果明朗前，美中關係處在不確定狀態。日本、澳洲、印度、印尼與越南等國，雖願配合美國執行聯合海、空軍演，但同時也維持與中國的經貿互惠關係。

在美國總統大選之前，多數印太國家仍抱持觀望策略，倘若拜登當選美國總統，美對中政策將以競合為主軸，並拋棄「亞洲北約」構想，印太國家也會順勢「友美和中」，讓蓬佩奧的印太固樁成為「畢業旅行」。

觀察印太國家應對美國的態度，相對蔡政府一面倒的傾美政策，顯然彈性得多。若是此次美國大選由拜登勝選，印太國家在中、美左右逢源的政策將可延續，但到時，台灣將如何自處？

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）