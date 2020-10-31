為因應金融環境變遷及數位時代來臨，金管會主委黃天牧於今年5月上任後，於6月組成「金管會109年度主管法規簡化、整合及現代化方案工作小組」，由常務副主委邱淑貞領軍。經檢討後，於9月中揭露第一次法規下架清單，共下架778則，繼而於10月底公告再下架367則過時法規。總計經由啟動法規大清倉工程，兩次盤點共已下架1,145則過時法規。

純粹從數據的角度來看，金管會能夠在不到半年的時間內，就清查並下架逾千則的過時法規、行政函令，其績效自然是十分可觀。更難得的是，這項法規清倉工程的啟動，並非來自府院高層的交代、指示，或源自立法部門的具體質詢、決議，而是金管會自動自發的作為，從而益發凸顯黃主委勇於任事的領導風格。

同時，從另一個角度來看，檢視金管會所下架的這些法規，很多是金管會尚未成立之前，分屬財政部錢幣司、證管會時代所發佈的法令規範。這些適用於民國50～70年代社經環境的法規，從今天的角度來看，許多法令早已因年久失修，並由金管會重新發佈，但這些殭屍法令卻依然存在。

對於這些不合時宜或與新規定有所重複的老舊法規，經由清倉將其停止適用或簡化、整合，除了是主管部會應有之舉，另外一個效應則是將有利於法令的遵循。

在肯定金管會清理過時法規的績效與正向效應之外，我們毋寧期待整個行政體系的其他部會，也應該見賢思齊的各就自己所曾訂頒的法令規範，建立定期檢討、清理的機制，而不是抱著事不關己的心態，坐視過時法規成為阻礙改革、進步的絆腳石。又或者是要等到府院高層下指令，才肯被動跟進。

除了不合時宜法令的清理、整合之外，誠如金管會所強調的，面對數位現代化的需求，金管會也會檢視既有法令與實務的落差，有必要透過增定或修正，讓法令更現代化。

黃天牧主委於28日出席「2020台灣保險論壇」時，就曾針對國內壽險資金規模已超過30兆元，但卻有七成可運用資金投資至海外的現象，有感而發的回應。他指出壽險業資金大舉流向海外確實是個問題，癥結乃在於國內適合長期固定投資的產品不足，因而金管會已經朝修改保險法及不動產證券化條例雙管齊下，希望能導引保險業資金投資國內。

沒有錯，政府法令規範的確必須同時兼顧除舊與佈新雙管齊下。但在修訂新法規方面，面對快速變遷的外部環境，尤其必須依循與時俱進的原則。

黃天牧主委所感慨國內巨額的壽險資金之所以流向海外，正是因為海外的商品較為多元。因此，不論是要避免國內資金繼續外流，甚至還能吸引境外資金願意來台，進而建構台灣成為區域金融產業營運中心，相關法規的完整性與及時性，可以說是缺一不可。

談到法規的完整性，最起碼的指標是要能兼顧興利與防弊。興利的重點及作用，自然是希望能夠有足夠的誘因及友善合理的投資環境，但誘因本身其實也兼含正向效應與負作用。可惜實務上行政部門為了招商引資，往往只著眼於如何以具吸引力的誘因條件來達到KPI，相對的則容易忽略一旦給了足夠的誘因，則即使只是用以吸引外資，最後卻出現真台資假外資的亂象。另外則是即使已預設提供優惠的年限，但對嚐到好處的投資者而言，自然會出現想盡辦法的要求讓優惠展期的「奶嘴效應」。

凡此，在在顯示不論是公共政策或法令規範，不只要隨時檢討除舊佈新、與時俱進，在具體的內容規劃上更要兼顧興利與防弊，以及不要讓為了救急的權宜興利措施，最後卻成為尾大不掉的歷史包袱。勇於任事銳意革新的金管會固然應措意於此，尚未啟動除舊佈新的其他部會更不能因而瞻前顧後！