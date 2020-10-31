今年言論自由日，蔡英文總統發文說，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。這番話對照最近發生的中天換照風波，顯得格外諷刺。NCC正大光明為中天換照案辦理聽證會，卻黑箱作業請來清一色深綠背景的鑑定人，磨刀霍霍向砧板上的中天大刀剁下去。聽審會上，中天一路被壓制，幾乎沒有發聲的餘地。這種新聞自由與言論自由任憑行政權宰製的悲哀，倘若鄭南榕地下有知，都會掉下眼淚。

言論自由並非至高無上，在不危害國家安全的前提下才具有憲法保障的不可侵犯性。然而，聽證會的鑑定人沒有證據認定中天有威脅國家安全的疑慮，反過來，一面倒地把國家幹預媒體講成理所當然，欲加之罪何患無辭，未審先判的意圖昭然若揭！不舔綠就剷除的威嚇手段，也使得其他電視台只得悶不做聲，寒蟬效應已然形成。最糟糕的是，政府讓民眾自行選擇吃與不吃萊豬，卻嚴格管控民眾的選台自由，罔顧民眾有接收並選擇新聞資訊的權利，把台灣塑造成一言堂。曾幾何時變成了執政黨的台灣民主價值？

台灣民意基金會最新民調顯示，有52.5%的民眾不樂見中天被撤銷執照，國家政策研究基金會也說，有將近7成的民眾反對公權力介入換照。執政者無法包容不同政治立場的新聞媒體，就是無法接受不同觀點的人民，就是箝制人民思想與意見表達，這樣的政府與威權專政的共產國家又有甚麼不同？誠如蔡英文總統說的，言論自由是台灣人共同的DNA，政府不該以民主的假像包裝蠻幹威權，用不公、不義、不當的理由打壓新聞媒體，否則將成為歷史罪人，被人民永遠唾棄！

其實，言論自由來自思想自由的延伸，人類社會為捍衛思想自由而犧牲的例子，不勝枚舉，蘇格拉底為他信奉的真理，寧願選擇被處死而不願逃跑，這種為他自己信奉的真理，誓死捍衛的精神，成就蘇格拉底的偉大哲學家、教育家、宗教家的光環。

金恩博士一場偉大、令人動容的演說：「我有一個夢想」，訴說爭人權、爭自由、爭平等（包括言論自由）的悲壯故事，令人動容，最後金恩不幸在田納西州的一家旅館遇刺，但他為種族平等、人權自由等所做出的偉大奉獻，以非暴力的訴求贏得世界諾貝爾和平奬的殊榮，成就非暴力抗爭的典範。

這些鮮明的歷史記憶，提醒當代的、有權力的領導者，實在不宜走回頭路，限制人民的言論自由，更何況是擬關閉電視台作為報復、懲罰的動作，恐怕最後是引火自焚！

（作者為文化大學博士生）