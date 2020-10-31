美國大選日將近，究竟最後是由川普連任成功還是拜登挑戰成功，都將牽動著全世界未來的局勢發展。而今年因為疫情攪局，美國「事前投票」的選民人數創下了前所未有的新高。根據統計，目前已經有超過八千萬名的合格選民(約略佔今年會出來投票的選民人數的一半)已經完成投票，當中還包括了五千萬名的選民是透過「郵寄投票」的方式完成投票。

美國選舉制度裡所謂的「事前投票」，就是有些選民因為擔心投票日當天會有不可抗力的因素，造成自己沒辦法出現在投票處投下自己神聖的一票，於是就去向轄區的選務單位申請要「事前投票」。而「事前投票」的形式又包括本人親自到指定的地點投票，所以現在美國各地有開放的投票所，時不時都可以看到有人已經在排隊並完成投票手續。那另一種「事前投票」就包括了「郵寄投票」，也就是我們比較常聽到的一種不在籍投票的方式，基本上就是選民向選務單位提出申請(通常還會有驗證身份的手續，以確認之後收到的選票沒有做假)，然後選務單位會把選票寄到指定的地址，圈選完之後寄回，然後到時候開票的時候再一起開票、一起計票。也就是說，截至目前為止，在11月3日的正式投票日之前，其實已經有超過八千萬名的美國人已經做好決定，並投出他們心中的總統人選了。而他們的選擇是誰呢？大部分都投給了拜登。

川普其實真的不是笨蛋，因為如果還有印象，他老早就已經跳出來打郵寄投票，說郵寄投票和事前投票不合理、會被造假、會被有心人士操作、是一場騙局。可是畢竟不在籍投票、郵寄投票並不是美國選舉史上的頭一遭，為什麼川普當時會罵得這麼兇呢？顯然川普當時就已經察覺了這種事前投票對自己非常不利的現實：會出來事前投票的人基本上都是「反川普」的選民。當然因為還沒開票，所以我們不會知道這些已經完成投票的選票到底是投給誰，不過根據這些選民過往的政治立場和傾向，目前公布出來的數據就是這些選民要嘛是偏向民主黨的選民，不然就是反川普反得不遺餘力的「川黑」。這其實不難想像，因為會先去投票的人一定是「對現狀不滿」、「想要改變」的人，這種人的動力一定會比「滿意現狀」、「維持現狀就好」的人有更強的動力要趕快去投票。況且美國的投票日不像台灣都是辦在週末假日，他們總統大選都是禮拜二，有些勞工本來都是要上班賺錢的，不一定會去投票。

所以川普老早就發現若鼓勵大家事先投票的話，反對者一定會紛紛出籠，也因此他才會想要能擋就擋，最好讓所有人都卡在投票日當天才能去投就好，不要有這麼多餘裕和空間讓他的反對勢力可以集結。

所以現在川普也只能把希望放在他的死忠川粉身上了。因為他之前狂打郵寄投票的關係，大部分的川粉都拒絕事前投票，而是要在投票日當天才要去投票。所以川普還有沒有機會一搏，就要看川粉的本事了。

（作者為口譯工作者）