立法院長游錫堃在立法院所謂「109年職員教育訓練─台灣史碩士學分班」的結業式上，居然公開表示，「《開羅宣言》只是一個新聞的公報」、「《波茨坦宣言》基上本上也類似，也不是國際條約」。這種對國際法與外交史的水準，已經不是可以用「令人吃驚」來形容了。

不要說是碩士學生分班，只要是有大學水準的國際外交相關常識，大致都應聽說過，在國際社會上有一個一般性的規範基礎，叫做《維也納條約法公約》，這份早在1969年即已存在，並構成一般國際行為準則之一公約，在第二條中即明文宣示，「就適用本公約而言，稱條約者，謂國家間所締結而以國際法為準之國際書面協定，不論其載於一項單獨文書或兩項以上之相互有關之文書內，亦不論其特定名稱為何。」在這樣的條件下，《開羅宣言》與《波茨坦宣言》自然應是歸屬於條約，大約是沒有什麼疑義了吧？

且不管算是宣言或是條約，看看美國事後是怎麼對待的好了。《波茨坦宣言》不算，僅只《開羅宣言》一項，美國國務院把這個1943各國間往來函電，和美國內部會議、公文、備忘錄等等，整理出、解密後、所公布出來的檔案，慎而重之的做成專冊，如果加上美國國務院延請的學者所下的前言、編按、注腳、索引，林林總總更是超過千頁。

《波茨坦宣言》更是大手筆，數國之間的利益與較勁，包括美國本身的各種考量，

由於當案太過龐大，連美國國務院都被迫要把它分成兩巨冊；解密後能公開的檔案，超過2100多筆，遠超《開羅宣言》。立院要是沒啥事幹，可以上網去美國國務院去看看這是什麼樣的「新聞公報」。

難道美英和當時的蘇聯這些人（包括美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾和蘇聯的史達林，以及他們的國務卿、外相等），會在二次世界大戰打得火熱朝天的時候，閒著沒事幹，去弄兩個沒有任何意義的「新聞公報」之類的「意向書」來玩玩？然後事後再去花錢找一批明知這是沒有意義文件的學者，耗費數年時間，編出來騙騙人？

至於這兩個「新聞公報」是否具有拘束力，那就看看各國對此是否遵守。美國是把它參與並遵守的條約列在國務院出版的「美國條約與其它國際協定彙編」中，上述這兩個「新聞公報」顯然是名列其中的；游院長可以查一查。至於日本，更清楚；日本於1945年9月2日的向同盟國投降文件中，第一條就是「茲接受美、中、英三國政府首領於1945年7月26日在波茨坦所發表，其後又經蘇維埃社會主義共和國聯邦所加入之公告所列條款。」難道日本接受的是一個「新聞公報」所列的投降條款？

立法院的碩士專班和游錫堃的這些歷史新解，說穿了，不過還是想再回去搞台灣法律地位未定論的東西罷了。堂堂中華民國立法院院長，卻是處心積慮的否定中華民國的存在；這不能不說是最深沉的悲哀。

（作者為資深媒體人）