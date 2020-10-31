有關蔡政府透過NCC換照關閉中天新聞的消息，如果最後屬實，也不意外。因為這是蔡政府政治體質擴大後的必然結果，我稱它為太陽花青年法西斯運動的終點。終點有兩個意思，一是它必然會走到這種極端。二是到了極端以後基本上也會自我結束生命。

蔡政府執政之後，大權在握，行政、立法、司法、考試等權力一把抓，民進黨掌握的立法院不是國民黨時期的橡皮圖章，而是民進黨時代的黨衛軍。其實仔細看，蔡總統連任選舉得票是817萬票，得票率約57%，其他候選人總得票數610多萬，得票率約43%。610多萬也不是少數，即使蔡總統得了817萬票，也不意味著任何事情都支持她。至於不分區立委的政黨票得票率部分，民進黨是33.9%，國民黨是33.3%，民眾黨是11%，時力是7.7%。換句話說，民進黨作為政黨在社會的支持率只有1/3多，遠不到一半。可是，為何民進黨政府推動任何政策時，風生水起，無人可擋，其政治力量遠遠超過它實際上得到的支持。掌握這種特點其實非常重要，因為這會準確地預估民進黨的政治體質與台灣社會互動，在不同所產生的結果。

首先，為何蔡總統和民進黨以非絕對多數的支持，卻可以施展絕對權力？原因就在於它的法西斯體質，從民進黨重返執政之後的第一天，我就明確提出了這個觀點。原因是它的權力來源是2014年的太陽花學生運動，這場運動不同於1990年的野百合運動。當時的野百合是為了改革萬年國會的不合理現象，實現國會全面改選的民主化要求，無論運動的主事者或參加的群眾多保持民主理性的態度，也沒有排斥異己的行為。太陽花運動則不是，它是發生在民選馬政府的時代，核心精神是反中仇中。儘管使用民主的口號，但行為完全是法西斯青年運動的模式，包括使用暴力手段占領國會、衝進行政院四處破壞，組織糾察隊不僅針對外部不同聲音，也控制內部成員，更別說鼓動群眾包圍警察局和媒體，毆打意見不同的路人。

簡單說，太陽花學運的政治體質沒有任何民主內涵可言，它是激進排外的獨裁集團，一個以暴力手段成立的小小的偽政權。這個法西斯青年運動獲得成功原因只有一個，就是作為執政當局的馬政府和國民黨過於鬆散、軟弱以及不可思議的無能，沒法在野火燃燒的第一個時間就堅決地依法撲滅，反而任憑黨的高層分裂、黨的中下階層與支持者無所適從。這種毫無政治能力的政黨，無法推動任何重大的政策，在人民眼中就是一個無能無望的執政集團，成為人民第一個責怪的對象。於是，民進黨就趁這種政府虛無的狀態，以一種有力者的姿態出現。這就是所有法西斯集團取得政權的基本途徑，一個以暴力為核心無所不用其極的政治集團，加上一個混亂無能的執政者，兩者相加必然催生法西斯政府。

因此，2016年蔡政府成立之後，所有的施政只有個人和集團的意志，沒有憲法和法律的規範，包括成立擁有司法行政權的促轉會、黨產會、年改條例溯及既往，以及把公投的結果當一張廢紙，造成社會一片哀戚，這是韓國瑜崛起以及2018年民進黨選舉大敗的社會背景。然而，2019年香港反送中抗議的恐怖電視畫面連播半年，造成台灣民眾極端恐懼的心理，使得蔡總統得以從谷底又突然攀上高峰。既然這一次權力基礎更大，當然做起任何事情來更肆無忌憚，這也是目前我們所看到的情況，當太陽花體質的集團取得絕對權力後，不僅聽不下任何不同的聲音，還會主動關閉所有異議的管道。他們不僅會關中天，也會關中國時報，就像壞人做壞事那般的天經地義。

這就是法西斯運動的終點，然而與此同時，民進黨的絕對權力也走到了最後盡頭。原因是，台灣並非自給自主的社會，它的生存依賴於外部環境的支援，一旦外部環境出現變化，台灣人民的心態會迅速改變，民進黨會像2018年那般大敗，到時不僅被民進黨鎮壓的聲音會捲土重來，而且會以更強大的力量全面反撲。

（作者為資深媒體人）