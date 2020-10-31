10月29日清晨，父親在漢翔公司任職、從小立志保疆衛國的29歲上尉飛官朱冠甍，駕駛著高齡40的F-5E戰機，在台東失事墜海，不幸殉職。

朱冠甍殉職，外界聚焦在F5E老舊的問題。國防部除下令F5E/F全面停飛外，也發動「止血停損公關」，強調向美採購的66架全新F-16V戰機，預計115年可完成總數66架交機作業，並說，國機國造的AJT新式高教機「勇鷹」，亦將在115年交機，銜接未來F-16V等先進戰機戰訓任務。緊接著，綠媒開始在午間新聞大肆吹噓尚未交機的「勇鷹」，綠委則集中火力將F5E失事問題甩給馬政府，卻隻字不提民進黨上台後，中輟了馬政府原擬的汰舊計畫！

F5E失事，軍方拿著6年後的「遠水」來滅今天的「熊熊大火」，掩蓋不F5E/F以及其他武器裝備老舊汰換的問題，也無法讓朱冠甍和先前殉職官兵的家屬釋然；更不能解答以下的問題：66架F-16V交機前的6年空窗期，如何因應共軍軍機來襲？即使6年後F-16V機隊成軍，難道共軍就沒有更先進的軍機和遠程攻擊的武器系統？台灣還要繼續仇中親美、繼續向美軍購昂貴武器裝備嗎？

「軍購保台」是民進黨執政後最大的迷思。政客誤以為只要美國持續對台軍售，中共不敢來犯，可保台灣長治久安；而多數民眾也歡迎美國軍售台灣，縱使耗資億萬，也在所不惜。持續向美軍購，真能保台嗎？

根據不完整統計，川普任內，9度批准對台軍售，總金額高達174.553億美金，約當新台幣5000多億。其中，金額最大的3批軍售，分別是價值80億美金的66架F-16V戰機，價值22.24億美元的108輛M1A2T艾布蘭戰車，以及近日批准的價值23.7億美元的魚叉海岸防禦系統。在軍事專家眼中，這些軍售項目，不僅緩不濟急，也不符合台灣防禦所需，兩岸真要爆發軍事衝突，美國軍售的項目多只能留待共軍灘頭登陸後使用了。更麻煩的是，川普九次對台軍售，次次都升高了兩岸間的敵意，增強了中共軍機軍艦擾台繞台的藉口，卻肥了美國軍火商的口袋。好有一比：肥了美國櫻桃，爛了兩岸芭蕉！

軍購保台的迷思，源於兩岸的緊張情勢。追根結底，兩岸情勢緊張，戰爭一觸即發，誰該負責？「台灣民意基金會」民調顯示，如果兩岸爆發戰爭，55.9%台灣人認為中共要負責，同時也有22.3%的民眾認為民進黨政府該負責。不過，平心而論，2016年以前，「兩岸爆發戰爭」不僅從未在民調問卷中出現，這樣的憂慮也根本不存在。兩岸緊張，關鍵因素還在於民進黨錯愛了美國，高估了自己在美中台三角關係裡的分量，且因預期兩岸勢將爆發戰爭，而有軍購保台的思維。

孫子兵法有云：「夫未戰而廟算勝者，得算多也；未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝。」大意是說，還未開戰之前，必須先謀畫作戰計畫，估算敵我雙方的勝戰的條件，預見戰爭的結局。同樣的概念，援引在軍售一事上時就必須考量，持續向美軍購，且美國也樂意持續向台傾銷軍備武器時，對兩岸關係究竟是產生什麼樣的後果？是保台？還是窮台？

世界軍事實力排名網站「全球火力」（Global Firepower），今年5月揭曉的全球軍力排行榜，前3名依次為美、俄、中，台灣排名第26，比去年還要下滑4名。那麼，我們不妨自問：軍力排名26的台灣，如何和排名第二的中共抗衡？設若每4年耗資百億美金向美軍購，軍力排行26名的台灣，什麼時候可以追上排名第二的中國大陸？軍力無法與對岸抗衡，卻頻頻挑釁撩撥，所為何來？軍購的花費，不僅會產生排擠效果，影響台灣的經濟建設、社會福利；而軍購的花費既不會在國內產生乘數效果，也不會產生任何的和平紅利。

盤點各方勝負條件，持續向美軍購，只會螺旋升高兩岸敵意，在兩岸軍力差距過大的情況下，軍購難保台，反將產生窮台後果。智者弗取也！如果，國家領袖只聽見軍購飛機戰車轟隆的引擎聲，卻聽不見孤兒寡母暗夜的嗚咽聲，朱冠甍母親的悲呼──「希望不要再有下一個遺憾！」，終究是要落空的！

（作者為作家）