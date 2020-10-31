美國大選進入倒數計時，川普政府連續加碼「台灣牌」，竟然在一周內兩次宣布對台軍售。與此同時，北京高調紀念抗美援朝70周年，習近平向華盛頓強勢喊話「中國人民惹不得」。中美爭鋒來到新的臨界點，美國看似咄咄逼人，實則騎虎難下。

繼今年9月在抗戰勝利75周年座談會上宣示對美國的霸凌「中國人民都絕不答應」後，習近平上周再次借古鑒今，對當代帝國主義者火力全開。除了複述毛澤東的名言「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」，習近平的聲音還包括「決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

北京不僅對美國發出口頭警告，也以實際行動連續展示反制的決心與實力。8月以來，解放軍在各大海域密集開展軍事演習，軍方毫不避諱「針對的就是外部勢力干涉」。美國肆無忌憚對台軍售，中方忍無可忍，宣布對參與軍售的波音防務、洛克希德和雷神等美國企業進行制裁。面對美國屢屢揮舞長臂管轄大棒，動輒打壓中國企業，中方出台了《出口管制法》，為對等反制美國提供了法律依據。在美國不斷升級的媒體戰中，中方也毫不示弱，最近下令對6家美國媒體駐華機構採取反制措施。

在激烈的中美角力中，美國表面上攻勢如潮，實際上頹勢已現。特別在台灣問題上，美國一方面想把「台灣牌」打到極致，最大限度消耗中國的戰略資源，另一方面也感受到了北京不惜一戰的鬥志，與「台獨」予取予求的威脅，無奈之下只能優先自保，並透過各種管道對外釋放避險信號。

比如，一些美國重量級智庫人士近來開始發表緩和中美關係的言論。前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲警告，如果美軍重新進駐台灣，中美可能直接斷交。連上了大陸制裁名單的資深反華議員盧比歐前不久也提醒，美國必須在台灣問題上謹慎行事，因為在必要情況下大陸對越過「紅線」的行為會採取武力行動。「美國幫助台灣在一場與大陸的全面衝突中取勝，那是不可能的」。在盧比歐看來，美國能做的就是幫助台灣提高大陸武力犯台的代價，使北京知難而退。當然，最重要的觀察指標是吳釗燮透過美國媒體公開保證台灣目前不尋求與美國建交。一向在美台關係橫衝直撞的蔡政府突然踩下?車，背後不可能沒有美國的意志。

總之，美台看似打得火熱，但美國不肯建交、不肯駐軍，也不肯明確承諾協防，只想趁火打劫，把台灣武裝成一隻豪豬，讓民進黨當局幫美國打「代理人戰爭」。美國把台灣當作抗中的馬前卒，自己卻不願意與大陸拚命，還幻想不費一兵一卒賺得盆滿缽滿，兩岸則自相殘殺，種下血海深仇。

如此膽怯又卑劣的算計其實早就被明眼人看穿。70年前，大陸百廢待興，勢單力薄，尚且敢與美國放手一搏。如今大陸欣欣向榮，兵強馬壯，更不會坐視美國侵門踏戶。美國在14億中國人面前只不過是一隻紙老虎。至於跟美國沆瀣一氣的民進黨當局，也應當好好體會一下「中國人民惹不得」這句話。