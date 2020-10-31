從「打房不正義」，到「房市還算健康」，行政部門近期對房屋市場的幾次談話，無論本意如何，聽在外界耳裡，難免被解讀為「政府不打房」，也因而有了向前衝、盡量買的勇氣，間接衍生價量齊揚的爆買亂象，連帶自住者被嚇到踮腳尖也要吃力地買。房市的群魔亂舞，政府儼然成為背後作手而不自知。

隨著蔡英文的「房市三箭」陸續脫靶，今年台灣疫情趨緩後，台商資金回流，加上經濟前景不明讓部分股市資金移往房市避險，讓趨穩的房價重新走揚；而政府基於紓困本意的量化寬鬆政策，也因缺乏選擇性信用管制，讓超低利率成為炒房的最佳工具。

也因此，根據國泰房地產指數最新報告，全國房地產指數已突破2014年歷史最高點；其中，高雄高出逾17%；台中、新竹高出25%；台南更是高出近50%。若2014年的房價，會讓蔡英文說出「政府不應讓人民買不起房子」，那麼，眼前此情此景，能夠沒有作為嗎？

房地產在整體產業結構確實扮演重要角色，打房與否猶如雙面刃，政府有其難為處。但，當房價高到讓剛性需求者痛苦不已，甚至面臨房子、孩子二擇一時，政府就算不想有作為，也至少不該幫倒忙。

然而，當內政部次長花敬群高舉「打房是不正義的行徑」，否決囤房稅後；近日央行理事也加碼喊話房市成長還算健康，不用太擔心，試問，這些話聽在投機者耳裡，難道不會解讀為「政府不打房」嗎？

當公部門的話成為投機者的定心丸，助長房市衝新高，其結果就是連本錢尚不足以購屋的自住者，也因憂心追不上房價，被逼到硬著頭皮揹起巨額房貸，終而讓街頭出現拿板凳排隊搶屋的瘋狂現象。

因此，當政府還不打算出手抑制房價時，也請少講兩句話，閉上嘴巴，或許是對無殼蝸牛的另一種仁慈。