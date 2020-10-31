曾幾何時，在台灣主張和平成為一件需要勇氣的事。台灣民主化超過20年，國際社會早已認同台灣是一個成熟穩定的民主社會，但在亮麗的制度表象下，卻隱藏著陰暗面，民粹式認同的極端風潮，讓不同意見者不再被寬容，反倒被認為是危害民主的特洛伊木馬。

30年前挑戰國民黨威權、近年著述被大陸查禁的知名自由派作家龍應台，日前在臉書上發表題為〈不管你說什麼，我反戰〉貼文，以第一次世界大戰前後的奧地利為例，談和平的美好、戰爭的殘酷，並未涉及國族、統獨與政黨認同，但這樣一篇軟性溫和的文章，卻在網路上引來鋪天蓋地的謾罵，指責龍是卑躬屈膝的投降派。

鬧得沸沸揚揚的中天關台事件，也可以放在民粹極端主義的脈絡觀察。探究主張NCC應將中天撤照意見，不承認言論自由與新聞自由的絕對價值，認為政治有權介入管理「假新聞」與「媒體亂象」，但誰有權力定義「假新聞」與「亂象」呢？可以定於一尊嗎？其實，他們並不關心媒體市場的健康、開放、永續問題，只關心媒體與民進黨路線的接近程度，希望最大程度打擊主張兩岸和平的媒體。

戰爭不能確保台灣民主

諷刺的是，高喊「抗中保台」的極端主義，故意看不見台灣社會不願打仗的民情，這也正是和平派主張的論述基礎。根據國家政策研究基金會最新的調查，只有25.3%的民眾支持為了維護台灣的尊嚴可以與中共打仗，而有66.7%的人不認同這樣的說法；即使極端派占據論述上風，但其實多數的民眾也不認為瀕臨衝突，只有22.3%的少數認為按照現有局勢演變，兩岸會發生戰爭。

兩岸和平派主張反台獨、反武統，因為兩者都將招致戰爭，反戰並非投降，而是做好戰爭準備，但要用智慧處理分歧。追求和平的立場不應被汙名化，民主社會不能只有一種聲音，更不能讓和平派投鼠忌器。事實上，正如同前述民調追求和平是多數共識，即使在綠營，也並不乏避戰的聲音。前國安會祕書長、民進黨智庫執行長邱義仁日前在美國喬治城大學視訊會議，回應美方對兩岸會不會因台獨而戰的詢問，坦言台灣務實的政治人物，除非瘋了，否則不會推動台獨。這位綠營政治教父在民粹主義眼前，是否也是中共同路人？

民主政治的本質是多元政治，絕非一言堂，當前台灣社會最可悲的是，狹隘的族群主義，高舉民族主義和防衛性民主大旗，摧殘台灣的民主運作。戰爭並不能確保台灣的民主，在困難中堅持和平才能。在和戰的命題下，極端主義一派主張要戰就戰，台灣不怕打也打得過，但對於如何在兩岸軍事與經濟差距20多倍的硬實力障礙下取得勝利，卻沒有負責任的政策規畫，只打算亦步亦趨依賴美國保護，嘴巴說一句「就算剩一支掃帚也要跟他拚」，政治領袖有勇無謀，人民能安心嗎？另一派則繞了個邏輯圈子，主張抗中才能保台，但抗中不等於戰爭，但試問，不斷對抗之下，兩岸社會民情激化，戰爭難道不會一觸即發？

大陸前景看好不想打仗

政治是一時的，隨著領導人的更迭和政黨輪替，會有不同的思維與政策，兩岸和平的深層力量還是在雙方的社會，兩岸文化同源，生活習慣接近，民間情感並不難維繫，但在武統與台獨的雙重壓縮之下，兩岸和平派都面臨無情的輿論撻伐。

對龍應台和中天的追殺，只是這場「非我族類、其心必異」浪潮的一場小遊戲，從2049年兩岸分治至今，這類受害者早已不勝枚舉，兩岸關係於台灣民主化後逐漸改善，人們曾經對兩岸中國人共享民主繁榮抱持希望，如今出現逆流，兩岸敵對深化，台灣思想自由受到箝制，新聞、言論自由遭到踐踏，民主品質倒退。一旦和平派噤聲不語，台灣的選擇空間就會逐漸縮小，最後留給台灣人民的，便只有戰爭一條路。

對中共而言，眼前最重要的任務是順利完成「全面小康社會」，今年以來市場開放的程度不亞於鄧小平時代，全球新冠疫情對經濟造成嚴重的不確定風險，資金卻大規模湧入，推升了大陸資產價格，經濟前景看好。大陸並不想打仗，兩岸戰爭並非不可避免，決策者要有智慧，人民要冷靜，兩岸都是。