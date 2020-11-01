編者按：《令人懷念的胡宗南將軍》一書由90位作者群執筆，全都是親身認識並接觸過胡將軍者，他們是胡宗南將軍的朋友、同僚、學生，或是學術界、新聞界以及其他領域有相當聲望的人士，多與胡將軍有幾十年患難與共的交情，對胡將軍有深刻的了解；各篇文字都是每位作者從不同的角度，依據自身的經驗和感受來表達對胡將軍的懷念，把他（她）所了解的胡將軍，以及所處時代的特色，清楚地描述出來。

又由於許多位作者本身也都曾在中華民國不同的崗位上貢獻國家，甚至擔負過重要的責任，文章的字裡行間自然也突顯了他們對國家民族的熱愛，以及如何在內外交困的環境中為救國而奮鬥。

雖然這些都是當年的故事，卻都反映了珍貴的、動人的歷史事實，足以幫助當前的讀者們體會到1930至1950年及前後，這樣大時代的背景和脈動。

正文開始：

一九二○年代初期的中國，甫經孫總理中山先生領導革命，推翻滿清，建立中華民國。當時以一個落後的農業社會，在長年積弊積弱、外受帝國主義侵略分割，內部戰亂頻仍之餘，以及「五四」愛國運動和新文化運動相互激盪的時代洪流下，蔣公中正先生奉總理之命創辦黃埔軍校；又繼承總理遺志，領導國民革命，寫下了輝煌而又艱困的中國近代史蹟。

兩萬五千里緊迫追擊

王曲師生心目中最敬仰的胡先生──胡宗南上將軍，就在這個時候，因愛國救國而考入黃埔一期。從此，參加東征、北伐、剿共、抗戰、戡亂等戰役，而退守台灣。胡先生始終以「領袖馬前一卒」自勉，事實上，逐漸的形成了蔣公最親信的股肱──一位擔當方面的大將。現在，擇其關鍵性的史實略述如後。

北伐勉強成功而統一後，中國政府在蔣公領導下，面對日本的公開侵略──從九一八到華北五省的特殊化，和共產國際指導中共的間接侵略；在這樣內外夾擊的狀況下，排除國內異議和責難，決定「先安內，後攘外」的大戰略決策。對日本一面交涉，一面抵抗，盡力避免戰爭擴大，以爭取魏德邁將軍所稱許的「黃金十年」。在此期間，一面剿共安內，一面加速國家建設。因此而產生了「五次圍剿」的成功，和兩萬五千里的緊迫追擊，以及影響深遠的「西安事變」。就在蔣公這樣的大戰略領導和運作下，我們的主任胡先生，開始嶄露頭角。

江西中共老巢，經一九三四年五次的圍剿後，自湘粵交界竄向貴州，再經「遵義會議」決定繼續竄向陝北，與當地土共劉子丹會合，再建根據地。

一九三五年春，胡先生率第一師暨配屬部隊約三個師兵力，奉命由隴南進剿，盤據川北的徐向前部約四個師兵力，共十餘萬人；進而強攻徐某堅守的摩天嶺－古陰平絕地，進佔青川，迫使徐向前西竄。此時，共軍主力正被阻在鎮江關，徘徊瞻顧半個多月，不敢越過松潘北進。自六月開始，產生了一系列的松潘爭奪戰。胡先生洞燭松潘的戰略地位，搶先予以佔領，轉取守勢。在守勢作戰中最關鍵的是李日基的堅守毛兒蓋 和康莊的困守上下包座 ，迫使會合後的中共經由荒蠻的松潘草原北竄；胡先生又率部緊追入甘肅約千餘里。在此戰役中，胡先生優異的表現：一是在艱困環境中的領導，使將士忘身用命；一是政治上的運作，使各地土司志願為中央和胡先生效命，徹底堅壁清野，以困共軍。因此共軍餓死、病死比戰死的多達十幾倍。最後到達陝北時，僅有殘存的二、三萬人而已。

一九三六年十二月七日，蔣公親臨西安，被張學良劫持。同月二十五日，張學良幡然悔悟，親送蔣公返京，並自請處分。此次震撼中外的「西安事變」，得以順利解除，除了政治層面的折衝運作外，胡先生當時奉命統轄陝北中央部隊，以五天時間，鑽隙南下奪取寶雞，和潼關西進的桂永清部到達渭南，再配合中央空軍轟炸新城，使西安陷於三面包圍之中。此時，胡先生又領銜黃埔將領聯合通電，警告張學良與楊虎城，其所產生實質和心理上的壓力與貢獻，是不可磨滅的。

七七盧溝橋事變，中國全面抗戰開始，蔣公運用廣土眾民的地緣戰略條件和救亡圖存的民族意識：「勝也罷，敗也罷，就是絕不談和。」採取堅持抗戰到底，待機轉移攻勢的持久抗戰戰略。首先，誘迫日軍變更其作戰主軸線，獲取了十四個月的時間，從容的完成了以四川為中心結合大西北和大西南為持久的抗戰根據地。然後在上述根據地的支持下，以正面持久抵抗和敵後游擊相配合，逐漸形成了世界聞名的「中國泥淖」，使日軍深陷而不能自拔。同時，使「中國泥淖」，在《太平洋戰爭》中，對盟軍攻勢轉移，產生了戰略上的重要地位，使我國躋身於當時國際四強之一。

確保潼關 穩定關中

抗戰期間，蔣公把防禦和建設陝、甘、寧、青、新五省所謂大西北的方面統合大任，賦予有大將才德的胡先生。他東由潼關起，鞏固河防，與日軍對峙；北面對延安共軍，憑碉堡線封鎖監視；西面派部隊進駐新疆以防蘇俄。內部對地方勢力尤其是馬家部隊感召和安撫；這就是當時所謂的錦囊四訣：「東禦日寇」，「北制共匪」，「西防蘇俄」，「內服四馬」。此外，創辦「王曲七分校」，「戰幹四團」和「游幹班」等，訓練各類型的幹部；配合政治，組訓民眾，運用民力；推動思想文化運動，倡導愛國，抗日和反共。因此，由於胡先生的卓越領導，在持久抗戰期間，踏實的鞏固和支撐了大西北半壁河山。記得在抗戰最艱苦的時段，曾有和談的爭議；當時，蔣公力排眾議：「你們如果堅持要和談，那我一人單獨去西北，和胡宗南繼續抗戰到底。」可見蔣公對胡先生信任之深和倚畀之殷。

一九四四年盟軍在太平洋戰場的雙鉗攻勢，正逐漸的發展到最高潮，採守勢的日軍急需地面兵力和其他作戰資源的增援。不得已，日本中國派遣軍發動了同年春的中原會戰和同年冬的對貴陽攻勢。

中原會戰方面，日軍佔領洛陽後，繼續西進，窺伺關中。胡先生親率三個軍兵力，在靈寶 附近展開激烈的遭遇戰。激戰十餘日，終將日軍擊退，因此，確保了潼關，穩定了關中。（待續）