誰都沒有想到，11月3日的美國總統大選，短兵相接到如此的程度；提前投票的人數至10月30日時已達8千4百萬，就3億3千萬的全美總人口數而言，確實令人難以想像。但無論最後勝選的是誰，都必須彌合人民之間的政治傷口，而其中最重要的，則莫過於「社會融合」（social inclusion）的民主重建工程。

一個富庶、民主的美國，曾經是幾個世代以來，美國歷任總統與人民所共同追求的夢想國度。21世紀的前20年，政治對立與種族衝突，其實只是表象，真正的問題，當在於社會最深層的貧窮問題。對於美國社會長期存在的這個問題，兩位美國學者極清晰詳盡的現實描述，可以具體呈現出「後疫情」時代的問題本質。

其一，在2014年著作《逃亡：一個美國城市的逃犯生活》（On the Run：Fugitive Life in an American City），Goffman從居住在費城的非洲裔青年，以及居家所在周圍地區的視角，探討貧窮、少數族裔社區裡面有過多的警察（over-policing），以及「黑窮青年」的拘留恐懼。本身是白人女性的社會學者，Goffman從自己刻意製造的「街頭偶遇」開始，然後透過認識與結交，慢慢隱身溶入整個在地社區的社會空間，進而瞭解「剪不斷，理還亂」的犯罪與社區、種族與文化、族群與警察的關係。

其二，針對類似的貧窮主題、但更宏觀的擴及到「窮小孩」和「富小孩」的世代，在2015年《我們的孩子：陷於危機的美國夢》（Our Kids：The American Dream in Crisis）的專書，哈佛大學的社會科學家Putman探討的是，兩極化社會階層的美國小朋友。他的研究角度是：家庭、父母工作與親子教育、乃至於小孩居住的社區，以及其周邊生活環境；而他在政策層面上的研究觀察則是包括： 經濟環境、愈來愈低的工資、以及變動很大的文化改變。

如果歸結兩個長期存在於美國社會的重大問題，這其實某種程度上，可以解釋在大選之年，全美新冠疫情肆虐之下，已經持續超過半年、具有高度政治意義與投票傾向的黑人平權運動，讓共和黨和民主黨原本就競爭激烈的大選，更突顯出前述的問題。

多元主義的美國總統制，以及國會兩院的政府體制設計，曾幾何時，出現如此重大的貧富懸殊問題。重要的是，就算知道問題的情勢極其嚴峻，歷任美國總統卻還是提不出有效解決的因應對策。

對於既是社會問題，是經濟問題，當然是政治問題，甚至也是種族問題的所謂「社會吸納/融合」（social inclusion），學者Petri Koikkalainen強調的是四個層面：購買財貨和勞務能量的「消費」；參與具有經濟和社會價值活動的「生產」；涉入地方性決策或理性決策的「政治接觸」；以及嘗試整合家庭、朋友、社區的「社會互動」。

簡言之，社會融合的關鍵字有三：參與（participation）、涉入（involvement）、以及整合（integration），而想要做到如此，需要的是民主決策過程當中，多元群體的吸納。而所謂的「多元」，則包括種族/文化、教育程度、經濟收入、城市鄉村、工作職業、宗教信仰，乃至於政策議題的不同態度立場（墮胎、同婚、擁有槍枝、地球暖化、封城/重啟、口罩標誌、多元性別認知）。而社會融合只是通往民主治理深化和所得分配改善的一把鑰匙。有了這把鑰匙，不一定能夠解決問題；但沒有這把鑰匙，不論誰當美國總統，都很難從政黨對立與人民衝突的泥沼中，抽身而出。

此外，傳統上，解決貧窮問題，達到「所得重分配」的政治目標，所必須採取「累進課稅」的政策工具，在美國的現實政治世界，已經恐怕變成是一個不可能的政策任務。由於共和黨從1980年雷根總統以來，減稅政策措施，已經蔚為黨的大政方針，並已經和民主黨加稅做出明顯的選票區隔；而柯林頓（1992年到2000年）和歐巴馬（2008年到2016年），兩位民主黨總統的執政期間，就算知道是選票支持之所在，卻也無力改善逐漸惡化與貧窮相伴而生的社會階級問題。

美國的政治學者Dahl，於1961年「誰統治（美國）？」（Who Governs？）的提問，在一個甲子之後的美國總統大選，因為疫情與經濟的關係，種種在政治上的併發症，湧現而出，深不見底。因此無論是共和黨或民主黨的美國總統，選舉過後任何的施政作為，在短期間，恐怕都是治絲益棼。然而就長期而言，回顧過去美國民主政治的發展韌性，在政治紛紛擾擾與經濟起起伏伏之後，歷史告訴世人，政府的能力和人民的智慧，或足以因應當代的政經與社會之鉅變。而吸納多元群體，重視不同意見，也將是大選後的美國，重振旗鼓的新契機。