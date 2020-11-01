法國發生一連串恐攻事件，再度引起仇視伊斯蘭風潮，馬克宏總統刻意表態支持《查理週刊》的言論自由，卻引起許多中東國家反彈，紛紛下架法國產品，引發西方國家同仇敵愾。如果恐怖主義集團繼續恐攻，西方國家遲早會聯手反制，「以暴止暴」訴諸武力，已故哈佛大學政府系教授杭廷頓預言「文明的衝突」可能成真。為避免人類悲劇上演，各方應共謀解決之道。

10月16日巴黎中學教師帕第遭一名車臣裔男子斬首，攻擊者聲稱，因為他在公民課向學生展示《查理週刊》對先知穆罕默德的諷刺漫畫，必須懲罰他。法國最近發生一連串攻擊事件，包括尼斯天主教堂發生恐怖攻擊，西方國家領袖紛紛譴責暴行，聲明與法國站在同一陣線。

這些零星恐攻事件只是個人行為，至少目前尚無法證實是恐怖組織有計畫的主使或推動，但若加上近5、6年來在法國發生的一連串恐攻事件，卻可以看出這些零星恐攻事件與法國自由派刊物《查理週刊》總部槍擊案、法國政府護衛言論自由的絕不妥協立場、伊斯蘭世界的強烈反彈，以及西方民主國家普遍力挺言論自由的堅持，可以看出他們之間息息相關。

2015年兩名身穿「聖戰」服裝的蒙面男子，攜槍衝進巴黎《查理週刊》總部，對該雜誌社員工、平民和警察發動攻擊，導致12死11傷，遇難者包括兩名警員和多位週刊員工，其中一位是週刊槍擊案主編。《查理週刊》經常以漫畫諷刺伊斯蘭教創始人穆罕默德，因而舉世矚目。

穆斯林世界普遍認為《查理週刊》嚴重褻瀆先知穆罕默德，法國總統馬克宏卻再三表示，《查理週刊》的言論自由不容侵犯。他在22日出席法國政府為帕第舉行的紀念儀式表示，法國會為言論自由而戰，不會放棄政治諷刺漫畫。他說，伊斯蘭是當今在全世界各地都陷入危機的宗教，矢言法國將繼續對抗國內伊斯蘭分裂主義。

馬克宏捍衛言論自由與抨擊伊斯蘭教的談話，引發眾多穆斯林信徒的普遍憤慨與不滿。伊朗最高領袖哈米尼抨擊這是「愚行」，前馬來西亞前首相馬哈地發推文表示，穆斯林有權「殺害法國人」，更是火上加油。印尼外交部在27日召見法國駐印尼及東帝汶大使商巴，表明印尼政府不滿馬克宏談話的立場。土耳其總統艾爾段指馬克宏應接受「心智檢查」，並說馬克宏有「伊斯蘭恐懼症」，科威特抵制法國產品的行動正持續擴大至中東地區大多數國家、馬來西亞與印尼。

西方領袖則紛紛表示支持與同仇敵愾，包括聯合國祕書長古特瑞斯、歐洲理事會主席米歇爾、天主教教宗方濟各、德國總理梅克爾、英國首相強生與美國總統川普等。

馬克宏宣布將投入3千到7千名軍人進駐主要都市，協助巡邏和保護市民。總理卡斯克特斯在國民議會上宣布，法國進入反恐安全最高層級「攻擊警示」，並表示將召開國防會議，因應隨時可能爆發的恐攻。問題是，這些因應措施只能治標，無法治本。首先，法國或是西方民主國家的反恐措施只能收效於一時，無法收效於久遠。美國自以為擊潰「伊斯蘭國」（ISIS）就表示已經消滅恐怖主義，其實那只是一廂情願的想法。藏身在巴基斯坦境內的「蓋達基地組織」、阿富汗的「神學士政權」與散布在非洲大陸的一些恐怖組織依然存在與活躍，甚至美國揚言已摧毀的「伊斯蘭國」殘部也流竄到許多「一帶一路」沿線國家及菲律賓民答那峨島重整旗鼓，蓄勢待發。

西方民主國家要改善與伊斯蘭世界的關係，必須從相互尊重做起。在西方民主國家，言論自由是長期演變而得的價值觀，若與其他國家的信仰與宗教自由衝突，就必需相互尊重與相互調適。任何將伊斯蘭教與恐怖主義、極端主義掛鉤的說法，不僅不正確，也冒犯了所有信眾。

信奉穆斯林的伊斯蘭世界也必須自我調適，與西方民主國家進行交流、溝通、相互學習、對話甚至談判，逐步改善雙方的關係。只有如此，雙方目前緊繃的緊張關係才能逐步緩解，從而漸漸化解「文明的衝突」。