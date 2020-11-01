美國大選即將投票，疫情卻愈發嚴重，每日確診達9萬例，大眾對美國總統川普處理新冠疫情危機的表現越來越感失望。檢討聲浪不絕於耳，如果拜登勝選，重大政策會有180度大轉彎。

川普大打貿易戰，但是美國貿易逆差達到歷史高點，生產沒有回到美國，美國消費者反而多繳了稅。新冠疫情更是向全球暴露了美國的缺點，拜登應會改弦易轍，例如調整貿易政策；重返《巴黎協定》；此外，本將於明年7月6日正式生效的退出WHO決定，也將被撤回，拜登曾說，他就任總統第一天，美國就會重新加入WHO。美國可能也會加入WHO的「新冠疫苗實施計畫（COVAX）」，摒棄川普的「疫苗民族主義」。

疫苗已成疫情嚴重國家的最大寄望，全球新冠疫苗目前正如火如荼進行開發，從臨床測試進度來看，約有10款新冠疫苗進入第3期試驗階段，當中4款來自大陸，美國聯邦政府預購了7種跨國公司的疫苗，包括輝瑞、賽諾菲、阿斯利康和強生，但不包括大陸疫苗。

有媒體批評，這是政治考量，不是以美國人民利益為重，因為川普不斷罵新冠病毒是「中國病毒」，當然不可能要美國人民接種來自大陸的疫苗，但是目前看來，大陸的疫苗可以拯救美國人命，美國的投資至少該包括一種大陸的疫苗在內。

國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet），先前在官網發布了一份大陸新冠疫苗臨床I期和II期試驗結果，這種名為「BBIBP-CorV」的新冠疫苗免疫及安全性表現都很好。不僅在18到59歲的健康人群中產生了有效免疫反應，在60歲以上的群體中同樣安全有效。

大陸4款新冠疫苗是在印尼、土耳其、阿根廷、巴西等國外疫區進行3期疫苗臨床試驗，沒有傳出異常狀況。據大陸官方表示，全國新冠疫苗產能，年底將達到6.1億劑，明年更達到年產10億劑以上。