近來中天換照案因為國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒地召開聽證會引起廣泛且強烈的討論，社會輿論咸以為這是民進黨政府的秋後算帳，而行政院的回覆是：「國家通訊傳播委員會係為獨立機關，政府並未介入」，輕描淡寫地甩去社會質疑。如果NCC真的是獨立機關的話，那行政院的解釋回覆自無問題，但到底什麼是獨立機關？這可不是字面意義就能夠搪塞過去的。總不能民進黨政府說它是，它就是，而應該是從具體行為來看，到底這類法律明定為獨立機關的政府機構，有沒有抗拒政治力量介入而獨立行使職權？如果有，名符其實；如果沒有，那就是掛羊頭賣狗肉的假獨立機關。

還記得以前國文課本裡頭的一段「涼什麼，老子都不老子了」，用在這裡形容民進黨執政下的獨立機關，真是再貼切也不過，到底哪個應該不受政治影響的機關真的能夠獨立行使職權？真是半點也欠奉，反而是根本赤膊上陣，替民進黨掃除政治障礙。所謂獨立行使職權，不過遮羞而已。殷鑑不遠，中選會、黨產會、大法官會議，個個都是拚著面皮不要而使命必達，NCC不過是另一個「不獨立機關」而已。

中天不是不能撤照，如果中天真的違背國家法令，而法律明文規定是違法行為應予撤照，那就撤照，沒有問題。但我們看看NCC精心挑出的7位「鑑定人」都拿什麼來支持他們不予換照的理由？舉個例子來說吧，譬如「中天被裁罰的次數與金額最高」被拿來當理由，那是21個罰款案件，總共1073萬。只想問一個問題，法律是否有明文規定，各家電視台被裁罰次數和金額最高者將不予換照？沒有吧!所以在這些鑑定人的眼裡，台灣社會的言論自由不如1073萬元，這連部賓利車都很難買到。

又譬如有鑑定人說：「中天經常報導中國事務，但很少報導中國壓迫人權的新聞，親中立場鮮明」，以及「中天沒有報導6月9日反送中事件和7月1日的遊行，不利於言論市場。」不過有法律明文規定媒體要報導特定人或是政黨認為「應該要報導」的新聞嗎？沒有吧!所以中天是因為不聽話才遭到撤照威脅，而這些自詡為公正的鑑定人，號稱維護言論自由，卻因為媒體不按照他們的意願去報導而要關掉一間電視台，難道不諷刺？

更有趣的是「中天電視有75%股權為大股東神旺投資，持股集中，容易受到大股東偏好影響」，這讓我聯想到所有男人都是強姦犯的笑話，因為褲襠裡頭都帶著犯罪工具啊！

所有的荒謬都在這些被精心挑選出來的鑑定人身上發生，自己願意作賤自己，願意被政府利用或自甘為鷹犬，這是個人選擇，但後果卻是整個社會來承擔，讓我們付出言論自由被箝制的代價。「始作俑者，其無後乎」，罵的是因為這樣的事情會貽禍萬年，同樣地，今天NCC可以精心挑選曲從己意的鑑定人，用模稜兩可的個人主張，做出關掉一家與自己政治立場相悖媒體的決議，將來所有的媒體為了活下去，勢必乖乖聽話，一個命令一個動作，只報導執政當局想要的新聞，那我們還談什麼言論自由和民主法治？談什麼媒體監督？

「始作俑者，其無後乎」不是要詛咒人斷子絕孫，而是指的是這件事物的後繼發展。你一開始用人俑來殉葬，後面你就該用人了！所以，你應該連人俑都不用，直接埋了拉倒。防患未然，用政治力箝制媒體，根本連想都不該想。（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）