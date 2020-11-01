歷史潮浪總會有些非比尋常的波段，有風浪、有海嘯，當然還有看不見的深沉漩渦，而即將揭曉的第59屆美國總統大選，結果無疑是「海嘯＋漩渦」等級！

不僅是川普、拜登兩人間的龍爭虎鬥，兩人最終由誰當選，今後將牽動著全世界的一切動向變化。敏感的國際金融資本市場上週大幅修正，各國中、俄、英、歐盟甚至幾名大嘴巴著稱的領導人也無不緊閉雙唇，最後這幾天全球「屏氣凝神」的程度，遠超過以往「興奮刺激」的期待。

美國大選讓台灣媒體所有其他一干新聞都隨之黯淡，無論肺炎疫情、萊豬爭議都冷了，甚至兩岸軍事緊張也都不再緊張激盪。這種「冷火灼燒」的態勢有種鬼影幢幢的味道，任何大放厥詞預言誰必然當選的評論，都不免引人白目。事實上，真正關注的核心並非「拜登是否當選」，而是「川普是否落選」！川普一旦落選，對許多人似乎有某種「天懲」的期待，相當令人玩味。

事實上，最近環島遊歷台灣各地宮廟采風時，廟公乩童們也都在聊、也都被信徒問到「美國總統誰贏？」這類的大哉問。與其說台灣本土「諸神關切」美國大選，倒不如說地方古風的各路神明也不得不捲入國際格局的擔憂或關切，而案頭或籤詩最終給的也大多含糊，也不知是神明「不說破」或「看不透」！美國總統或許是歸「上帝」轄管，西方光明的指尖終究將按壓在川普或拜登的頭頂？不是東方諸神可以參與論議。

但令人印象深刻的，大選前傳出黎智英私人助理Mark Simon涉入拜登之子杭特的一項偽造報告，企圖影響美國大選輿論的事件。很難想像那是何等的「存心」，遠在亞洲外圍的媒體勢力竟然想以偽造報告動搖美國選情。雖說大選揭曉在即，美國國安情報機構尚未有大動作追查，但那個極其誇張的「斗膽」確實讓人瞠目結舌！黎智英在香港涉入的各方爭議一步步更遠更深，今後命運難以逆料。

蔡英文政府長期「押寶」川普勢力，最近傳出多方亟欲與民主黨方面「修補」關係，果然也嗅到了國際政治現實的風向。儘管拜登在受訪時公開表達了「美中台」三方關係的堅定立場，但一則是台灣有無「暗助川普」選情的私下行動，另一則是民進黨過去有無針對拜登勢力的交好耕耘？駐美代表蕭美琴在華府努力疲於奔命，但至今仍無法透過管道接觸到拜登的核心團隊。

選舉，是所有權力遞嬗交換的階段，不僅是時間點上充滿不確定的風險，之後也將牽動無數人的生涯命運從權力舞台或上或下，從此綻放或就此黯淡。無論美國民主價值的分歧走向、民粹意識繼續被點燃或熄滅，國際孤立主義是否擴張或萎縮，川普這四年所引發或所帶來的政治衝擊，一切「功、過」都將呈覽在美國人民與上帝的面前接受一場「最後審判」！

「民意即天意」，這是覆蓋在民主制度或極權統治之上的唯一真理，再怎麼意欲「操弄民意、扭曲體制」的弄權行為，終究會在政治人心的因果天書上留下印痕。神奇又刺激的美國總統大選，無論解讀或預測都如同風過沙塵，千萬億人此刻靜待結果揭曉，就看上帝最終是疼惜的摸摸川普的頭，或者狠很甩他一耳光？