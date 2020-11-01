「無邊界記者」對世界177個國家或地區的「新聞自由」評分與排名，台灣去年第42名，今年退步1名，成為第43名，與阿扁總統執政時期的2003年第35名相比，落後8名，將來歷史上評比蔡英文與陳水扁執政良劣，根據這個國際硬指標，蔡總統是輸了！如果NCC年底將中天電視頻道撤照，明年台灣的排名又將如何？

陳水扁總統曾說「寧要一個有報紙而無政府的國家」；當年行政院長游錫也強調絕不以維護國家安全為由限制言論自由，或許當年民進黨在立法院還不是絕對多數，不敢為所欲為，而有這種令人動容的表態？當年呂秀蓮副總統曾經狀告《新新聞》，謝長廷告《聯合報》，卻也沒有誰去關雜誌、關報館、關電視台。

現在民進黨不只掌握立法院多數，蔡英文提名的監察委員及考試委員都履新上任了，「黨產會」、「促轉會」也發揮了清算反對黨的威力，好多媒體與知識分子望風轉舵，得到好處了，現在該要掂量「獨立機關」國家通訊傳播委員會委員的風骨了。

民國文人陳寅恪對國民黨不假辭色，對共產黨冷肅以對，在看飽政黨更迭，文人窘相之餘，在1954年留下這樣的詩句：「座客善謳君莫訝，主人端要和聲多」，對當權者示警，也為知識分子緩頰，人在矮簷下，不低頭，滿頭包，古今少完人！

媒體本以制衡政府，議論時事為天職。1958年國民黨一黨獨大，威權執政，修改《出版法》，授予行政機關直接關閉報館的權力，《聯合報》老闆王惕吾面臨抉擇，是通權達變以免報館被關，讓員工家小能有溫飽？或是秉持良心，站穩立場，堅強反對？報館以不具名問卷問員工意向，問卷發了171份，收回159份，91%的員工表示立場不變，願意與報館共同承擔，面對任何後果。注意喲！1958那年中國共產黨發動「八二三炮戰」，幾十萬炮彈炸翻金門每一塊泥土，政府隨便安一個「與中共唱和」的理由就能關閉報館、遣散員工。結果呢？報館沒封，金門沒垮，台灣成為「自由中國」的堅強堡壘。今天的民進黨沒有當年國民黨的氣魄與勇氣嗎？

《台灣通史》作者連橫為台灣請命，留下這樣的詩句：「四顧風雲急，蒼茫天地秋，莫說江山好，有國無人謀」。一個高壓統治、萬馬齊瘖的國度就會落到這樣的地步?有國無人謀！

在戒嚴時期的台灣，先賢李萬居的《公論報》，吳三連的《自立晚報》和黨外先驅雷震的《自由中國》，都敢為人先，慷慨陳詞，維護言論自由，種下台灣日後民主發展的種子，立下輿論救國的典範。呼籲國家通訊傳播委員會，切莫「為潔其身而亂大倫」，把NCC自己搞得髒兮兮，像毛澤東一樣，弄得「無數英雄盡折腰」，很值得驕傲嗎？

（作者為台灣大學兼任教授）