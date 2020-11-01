美國大選投票日前，蔡總統召開國安會議指出，無論選舉結果都要持續深化與共和、民主兩黨關係、深化台美關係，換句話說，台灣「不選邊」；但實際上蔡政府早已選邊站，台灣國家利益有受影響之虞。

在國安會議中，蔡總統表示「台美關係會在既有互動合作基礎上，不受任何變數影響」的期待；用大白話來講，就是希望萬一民主黨拜登勝選，台美關係能如川普時代一樣好。

坦白說，原本應該會如此的，因為川普任內的美台互動達到「前所未見」的好，不是川普與台灣有特殊淵源、特別厚愛台灣之故，而是川普發動的中美貿易戰、科技戰，台灣是非常好的槓桿力量，即使換黨執政，只要有利美國，台美關係不會有太大的變化。

不過，這是在蔡政府未表態站邊的前提下才能成立；但蔡政府非常不智的明確表態站邊，明確到連美國主流媒體的《華盛頓郵報》都報導說，蔡政府520播放各國人士賀詞影片，特別修剪民主黨的篇幅，凸顯共和黨的部分，事後還為此向民主黨道歉；與此同時，駐美代表處也「不小心」轉發川普之妻的助選推特。坦白說，外交部已違反外交人員不應涉入他國內部政治紅線的規範，立法、監察院理應追究責任。

台灣三尺之童都知道，蔡政府開放美牛、豬進口，是向川普交心表態，這不是選邊什麼才是選邊？如果川普敗選，蔡政府不但開放美牛豬想換的經貿利益可能成空，甚至可能因此得罪民主黨，賠了夫人又折兵。現在急忙開國安會議，說台美關係不受任何變數影響，正好凸顯當初的不智與錯誤。