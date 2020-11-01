日前天氣晴朗，與友人去淡水漁人碼頭散心，見平時遊人如織的碼頭竟然出現數輛雲豹、悍馬甲車及武裝士兵，頓時一股「煙硝味」，撲面而來，畫面讓人感覺與矗立在河口的白色美麗拱橋及河灣中的數十艘各種大小不一的遊艇，非常不搭調。

後來看新聞才得知，這是「第4季戰備任務訓練實兵演練」，關指部的CM34雲豹裝甲車於淡水河畔執行戰備任務實兵演練。因為淡水河口是敵軍進入北市五大要隘之首，CM34能快速機動反應的30鏈砲車可用來箝制兩岸河面，目的是反中樞斬首。

就在上月26日，美、日在琉球進行「利劍演習」，同日台灣也宣布5天4夜全台作戰區戰力保存實兵（不實彈）演練，不知是美日台三方默契太好，還是以遙相呼應走巧門避開大陸所畫下的美台日聯合軍演紅線？

看來兩岸緊張局勢，一時三刻不會隨著美國大選投票而結束，更怕的是選後瀕臨戰爭，日前中共除了各型戰機跨越海峽中線，電偵機、反潛機陸續出現，我防空識別區西南角更出現無人機。

是否中共鑒於有人駕駛戰機，飛過台海中線，甚至領空，有被擊落的危險，而改為以無人機替代？此舉不但可蒐集我方雷達、飛彈參數，最重要還可以最少油耗，消耗我空軍戰力，並因零傷亡無所顧慮飛過中線及領空，以試探我方所謂飛越領空即「擊落」一說是否為實？也可讓我方陷入兩難，不擊落陸機則可大搖大擺過中線及領空，擊落則被對方扣上先動手的帽子。

大陸國家主席習近平日前在抗美援朝作戰七十周年大會的講話，顯示出大國之怒，也讓台灣不少專家學者隱隱不安。尤其在兩岸緊張的對峙中，台灣並沒有採取最智慧的冷處理降溫，更糟的是一些綠色外圍組織還送炭添柴，做一些帶風向的民調，以台灣超高比例的人民願上戰場，想以此嚇阻共軍動手，影響國人，也誤導了兩岸決策者，實為不智。

蔡英文總統日前在臉書寫下，這幾天，國軍各單位展開第4季戰備周的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路上。「最安心的引擎聲，你聽見了嗎？」

漁人碼頭上的甲車及遊艇，前者代表戰爭，後者代表和平。淡水漁人碼頭上應該保留船帆點點的「美麗」，而不是軍車的壯盛軍容。戰車不可能發出「最安心的引擎聲」，唯有消除戰爭的可能性，才能讓人民安心。（作者為前聯勤留守署政戰部主任）