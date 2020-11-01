2019年下半年以來，民進黨橫掃千軍，在總統大選、高雄市長罷免與補選等三次投票，及選後各項議題攻防上，都挾龐大民意輾壓對手，國民黨、民眾黨毫無招架之力。蔡英文、蘇貞昌、民進黨在抗中保台大旗庇護下，滿意度與支持率一直在歷史高點，未因反對黨、輿論「狗吠火車」式的批評而有太大影響，看來民進黨可以準備享受長期執政的甜美果實。

不過，福禍相倚，民進黨政府是民選政府，輿論卻愈來愈認定它是一個專制、獨裁、法西斯政權，理論上不合邏輯，卻是不少人的共同認知，但中天換照案卻讓民進黨踢到鐵板。最近風向轉變，可能出乎民進黨意料之外，本以為中天早已被抹成「紅媒」，下手可以輕騎過關，但從社會各界強烈的反彈聲浪、清晰的民意趨向看來，無疑是繼萊豬事件後，蔡政府捅的第二個馬蜂窩。

根據台灣民意基金會最新的數據，顯示有高達52.5%的民眾並不樂見中天被撤照，僅有32.5%的人樂見。從年齡來看，25歲以上者，不樂見的比例皆遠高於樂見；即使是最樂見中天關台的20至24歲族群，樂見比例也並未過半，而不樂見比例更有4成左右；在政黨傾向部分，也僅有民進黨與基進黨支持者樂見中天被撤照，包括國民黨、民眾黨，甚至是時代力量支持者，都是不樂見的比例多於樂見。甚至在中間選民部分，不樂見比例更高達6成左右，僅約15%樂見。

由此可發現台灣絕大多數的族群並不希望中天被關台，主導撤照的蔡政府卻成為民意少數。有意思的是，這份調查中，民進黨的政黨支持率達33.6%，比樂見中天關台比率高，顯見關掉中天在綠營支持者中仍有雜音。這也就不意外，獨派背景鮮明的台灣民意基金會董事長游盈隆、學者施正鋒，前總統陳水扁紛紛從不同角度反對蔡政府對中天撤照，游盈隆認為NCC公聽會的程序正義比美麗島軍法大審還不如，施正鋒支持社會多元意見政府不應趕盡殺絕，阿扁也認為台灣不能只有一種聲音。

換照案綠營也有雜音

在台灣民意基金會的調查中，蔡英文的聲望並未受到中天撤照案影響，但行政院長蘇貞昌支持度卻明顯下滑，顯示民意很清楚責任的歸屬，更可以確認，選票並非空白支票，讓執政黨為所欲為。多數民眾認同，新聞與言論自由是不容執政者踐踏的紅線，是台灣20多年民主化好不容易才建立的成就。從各大民調數據來看，抗中保台浪潮仍強，但維持兩岸和平也是台灣多數民意的趨向。日前台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會發布調查，針對兩岸未來發展，高達9成民眾盼望兩岸和平，僅2.6%選擇對抗。這也是旺中集團長期以來的主張，兩岸要和平台灣才會更好。

蘇貞昌踐踏獨立機關

新聞自由與兩岸和平是人民心中兩條紅線，跨過這兩道紅線，將遭到民意反撲。行政院長蘇貞昌恰好在兩岸關係、中天換照案上，都展現鷹派的強勢態度，蔡總統則顯得低調，在兩岸關係上一再強調不挑釁，呼籲對岸重啟對話。台灣民意基金會的調查中，蔡總統滿意度居高不墜，蘇貞昌卻成為人民最討厭的政治人物。總統、閣揆同屬一個政黨，本應行政一體，共擔政治責任，但兩人被討厭的程度卻大大不同，似乎顯示台灣社會對蘇貞昌的鴨霸作風所造成的社會分裂擴大，已心生反感。

蘇貞昌是民進黨2019年逆轉選情的關鍵人物，蔡總統對他感念甚深，2020就職後續委以閣揆重任，但他酷吏的風格、行政權的過度擴張，已成為政壇不穩定因素，政治穩定性可能因而破壞。

舉例來說，定位為獨立機關的NCC，蘇揆卻公然主導主委與委員人事任免，如今只有2成民眾相信NCC不受政治力干預，將近7成不信任。一般民眾可能不在意NCC獨不獨立，蘇院長可能覺得無所謂，但一個公信力蕩然無存的機構，早已不適格處理中天換照案，即使做成決定，中天及支持中天的民意也不會服氣，社會又因而擴大分裂。

蔡英文總統如果繼續放任蘇貞昌暴走，中天案不會是最後一個讓民進黨受傷的公共議題。政治傷害會像2017年般越滾越大，最後成為綠營崩盤的雪球。

台灣政治必須回歸中道理性的路線，讓國家依憲法和法律而治，而不是依個人意志和政黨利益。捍衛言論自由與追求兩岸和平，是台灣社會的共識。