長榮大學馬來西亞外籍女學生日前遭隨機殺害，震撼社會，蔡英文總統向學生家屬、馬來西亞人民表達至深的歉意，並表示必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生；行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠也都公開道歉，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽親自南下處理相關事宜，顯示政府處理此事件的規格相當高。

這次的不幸事件不僅重創台灣治安的國際形象，更因為馬來西亞來台學生人數逐年攀升，是台灣外籍生的主要來源之一，這件憾事恐影響國際觀感，讓有意來台的海外學生卻步，所以可理解政府高官紛紛出面表達歉意，但比起以往校園治安事件的處理層級和力度，此事件官方的反應似乎有些不同。

2012年1月5日在日本東京都，兩名就讀草苑日本語學校的台灣籍女留學生被發現於學校在外承租的學生宿舍遇害身亡，此案也不見日本政府有像蔡政府此次官方的反應。

日本女大學生井口真理子在1990年4月間到台灣自助旅行時不幸遭殺害棄屍，此事雖然引起我方與日本政府的高度重視，也對極度倚賴日本觀光客的台灣觀光業造成嚴重影響，但那時也不見政府像此次高規格處理。政府此次是否過度反應？是否會讓國際人士誤會台灣是個治安極度不安全的地方，也值得斟酌。

雖然此事件對政府的新南向政策及外籍生來台會有影響，但政府施政有優先順序，社會上還有很多重要的議題民眾很有意見，可是卻得不到政府官員關愛的眼神，譬如瘦肉精美豬進口的問題，大家都疑問重重，政府卻是想要越低調越好，行政院長蘇貞昌寧可不做施政報告也不肯道歉，就令人不解。

事故發生後，教育部長潘文忠在臉書強調會深切檢討，全面檢視校園安全防護措施，並協助家屬辦理入境與後續事宜。此事件的確引起各界對於校園安全問題的關注，但受害的鍾女是在校外被殺害，其實是和社會治安比較有關係。尤其嫌犯其實之前就曾強擄另一名女學生不成，被擄女生也曾向警察分局報案，可惜未能事先防範，以致釀成大禍。

此次事件既然受到政府高層的重視，教育部應趁此積極改改善外籍生在台就學的環境，例如可以在各地興建國際學生宿舍。現在政府鼓勵大學國際化，但學生宿舍卻嚴重不足，導致很多學生必須校外租賃，就會增加意外的風險。

外籍生魂斷異鄉的事件如果可以因此帶給國內一些教訓和正面的改變，那就是不幸中的少許慰藉了。（作者為國立台北商業大學校長）