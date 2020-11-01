NCC有史以來第一次針對電視頻道換照案舉行的聽證會，在10月26日長達8小時馬拉松式會議後結束。此次聽證會，無論是程序上或實體上，NCC做出不少令人瞠目結舌的決定與提問，跌破一堆人的眼鏡，大大質疑NCC的專業性與獨立性。

這段時間，已有太多的專家學者和媒體輿論指出這次聽證會的種種瑕疵，對此我不再多言。我只有一個想法就是，NCC該是輕忽了中天新聞台的準備，萬萬沒有想到當事人做足了應戰的準備，從本案代理律師、專業團隊，乃至旺旺集團董事長蔡衍明都表現得可圈可點，畢竟這攸關自家新聞台的經營存續，戰戰兢兢是必要的。反觀，NCC的表現就顯不如人了。

不管是專家鑑定人還是NCC委員，看得出最為關心的一項問題，就是中天電視台最大股東蔡衍明有無干預中天新聞台的新聞節目製播，以及中天新聞台內部如何防範來自「外界」（蔡董事長）的干擾。NCC之所以如此關心中天新聞台內部新聞自由的問題，自然是與中天新聞台的新聞與節目製播立場有關。NCC一直希望能捍衛中天的新聞自由不受大股東政治立場影響，於是設計了一些奇怪的問題，企圖循循「善誘」專業團隊說出自己是被壓迫者。

究竟私人廣電媒體可允許有特定立場傾向嗎？是否受到憲法的廣電自由保障？國內學界較少討論此項問題，但德國憲法和媒體法學界的主流見解咸認為，私人廣電媒體與公共廣電媒體不同，其乃私經濟營利組織，不以服務廣大公眾為主要目的，不須要特別強調言論多元與平衡發展，反而若過度要求一個頻道或節目內容平衡時，恐會窄化了觀眾選擇決定的自由，亦會產生抑制內容的原創性和創新性。在較廣義的言論多元意義下，社會上存在著各式各樣立場的電視媒體，對整體廣電媒體生態是會更好的。故私人廣電媒體業者立場傾向的選擇、維持、修正和實現的權利，受到憲法廣電自由的保障，政府應採最低程度的限制。

除肯定私人廣電媒體的立場選擇自由外，德國法學界的主流見解和聯邦憲法法院判決亦不支持私人廣電事業的員工可在事業內部主張廣電新聞自由。德國法上，要設立目的，但又同時具備營利能力，此等特殊企業型態本身並不適用德國企業組織法上勞工參與企業管理和營運之規定，故媒體事業員工們無權要求經營者須接受採納其意見和參與公司營運。簡單來說，當記者與老闆或總編輯意見不同或公開批評公司立場時，老闆有權請員工走路。

新聞廣電自由的本質，乃屬個人防禦權，向來是對抗國家不法侵害的權利，雖然通說認為公私廣電媒體應肩負一定程度的公共任務，但私人商業媒體和公共廣電媒體畢竟性質不同，政府不宜採高標準去檢視私人廣電媒體有無善盡製播客觀、多元、平衡的內容表現之責，只要業者有提供不同意見露出的機會即足。太強調私人媒體的「內部新聞自由」和「多元化要求」，不僅實務上不可行，在法理上亦未受到支持，一旦強行執法將面臨許多適法性的挑戰。

回到中天案本身，中天新聞台有特定政治立場，本無可厚非，從憲法保障廣電自由的角度來看，NCC不僅不該質疑電視台的政治立場，甚且要更保護它的政治立場。蔡衍明作為中天電視公司最大股東，對自家頻道內容和營運狀況提出建言，抑或是下指導棋，既不違法，更未違憲。

倒是主管機關通傳會，對中天電視台的人事、營運和內容表現已介入指揮太多，失去了獨立機關應謹守的「黨政軍退出媒體」原則。弔詭的是，NCC沒有任何一股中天股權，但卻對中天新聞台的新聞專業自主和編輯自由影響至深。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授、前NCC委員）