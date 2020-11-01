美國總統大選在即，蔡英文總統特別在10月31日召開國安高層會議，針對中國軍事威脅、穩定兩岸關係、深化台美關係、國內政經安全穩定以及未來經濟發展等5大面向做出裁示。國安會議的召開顯然是為因應美國大選後的美、中新情勢及其對我國之內政、外交影響，先預先規畫相關應變方案。

《禮記‧中庸》謂「凡事預則立，不預則廢。」蔡政府國安會議召開雖為必要，但在美國總統大選結果揭曉前，蔡總統「5大裁示」中的「爭取美國跨黨派對台支持」是否預見美國可能變天，試圖在美國大選的最後修正「選邊川普」的態度，值得玩味。

誠然，蔡政府從未表態，但卻可聞見民進黨上下力挺川普的操作。《華盛頓郵報》指出，蔡政府的官方推特曾分享保守派新聞網站布萊巴特（Breitbart）的文章，10月27日更轉推第一夫人梅蘭妮亞的助選推文。不僅官方，台灣「川粉」對美國大選亦忘情投入。近期，英國民調機構YouGov發布15個歐、亞國家或地區民眾對美國總統候選人支持意向的調查結果，最挺川普的即為台灣，相對於42%的人支持川普，支持拜登者僅30%，此態度迥異於其餘14個國家或地區。

其實，不論美國白宮誰主，仍會延續當前抗中策略，因中國是美國外交及安全上主要麻煩之一。前美國東亞暨太平洋事務助理國務卿、歐巴馬政府的印太政策核心幕僚坎貝爾（Kurt Campbell）表示，民主黨內普遍承認，川普對中國掠奪性行為大致準確。

然而，民進黨過度放大川普對台政策可為台灣帶來的利益，而忽略激化兩岸衝突的風險，並樂觀想像「傾向獨立」的治國方向有機會獲得國際社會認可。綠營人士憂慮，拜登勝選，華府恐將回到歐巴馬時期的外交政策，挺台的強度可能不若川普。

民進黨支持者對美國共和、民主兩黨的主觀好惡顯然未正確理解結構現實主義下的美國外交政策。對於美國兩黨候選人對中國的態度，哈佛大學榮休教授傅高義直言，若川普連任，會繼續強硬抗中，「又硬又亂」；相信拜登若入主白宮，會有智慧去修補美中關係，「會硬不會亂」，對世界局勢有穩定作用。

因此，拜登主政美國，台灣在其印太戰略中依舊重要，但對民進黨的支持可能存在溫度差，川普對民進黨的力挺為2020台灣總統大選藍敗、綠勝的關鍵。綠營支持者對川普或拜登支持與否的盤算不為中華民國的國家利益，而為民進黨的選舉利益考量，亦即川普連任將助益民進黨的「2024總統大選」操作。

在拜登可能挑戰川普成功的情況下，民進黨的災害管控為將川普的選戰與蔡政府的外交政策脫勾，以避免屆時台灣人將川普的落選解讀為蔡總統外交的失敗。但前事不忘，後事之師，國民黨政府在1948年的美國總統大選中，一路看好共和黨的杜威，但選舉結果出人意表，民主黨的杜魯門當選，致使當時中華民國的對美外交吃足苦頭，亦對國共內戰的勝負具關鍵性影響。

歷史雖未必重演，但若拜登上台，蔡政府對美外交恐須再磨合。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）