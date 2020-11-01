針對美國總統大選結果可能為台美關係增添變數，蔡英文總統於上周六召開國安會議，並指示深化台美關係與維護台海和平。

而在10月底時《華盛頓郵報》以〈台灣擔心拜登政府將怎麼與中國打交道〉為題，提到蔡總統今年520就職典禮前，幕僚剪輯美方賀詞卻刪減民主黨人的祝賀篇幅，並聚焦在游賀等共和黨人士的祝福片段。《華郵》引述知情人士說法：「最後是台灣官員向民主黨人道歉收尾」。

從10月底到11月初，外媒對於蔡政府是否押寶川普密切注意，駐美代表蕭美琴則是立即在推特嚴正否認蔡政府押寶，甚至也有部分學者指出我外交體系體悟美方若認為我國押寶一邊太甚，萬一川普落選，拜登政府有可能以某種形式來秋後算帳，例如刪減對台軍售或者回到與對中多邊接觸的歐巴馬時代格局。

筆者認為，從蔡政府角度出發，避免過度挺川或挺拜，本來就是一個沉穩執政黨應該要做的事。因為明年1月20日如果是民主黨政府上台，台美之間的互動仍要繼續。但另方面，台灣民間在兩岸局勢長期緊張，與大陸官方對台不時文攻武嚇的情況下，許多台灣民眾挺川普應該獲得中外知識界的理解甚至體諒。

英國民調機構YouGov日前調查歐洲7國、亞洲8國共15個國家的民眾對美國總統候選人的支持度，結果顯示最挺川普的竟然是台灣人。也就是說不管川普在美國國內的種族態度如何，也不管絕大部分的台灣人是否擁有美國投票權，任何珍惜自由、民主、人權的台灣人，想要藉由川普來抵抗來自於對岸的壓力，真的是再自然也不過的一件事情。

對於挺川、反川的論述，目前網路說法如戰國時代，風向十分紛亂。挺川者認為川普可以幫助台灣、香港，甚至宗教團體對抗中共。反川者，尤其是反川的美籍華人圈，卻也傳出其實中國當然樂見川普當選，因為川普會搞爛美國，讓中國乘勢崛起，絕對比拜登是一個更好處理的對手。

挺川者受夠了美國主流媒體CNN、《紐約時報》、《華郵》等長期所流露的「自由偏見」；挺川者並且相信由《紐約郵報》所流出拜登兒子的性愛影片和與烏克蘭、中國的各項暗盤交易的真實性；挺川者也對於總公司在矽谷的各種社群軟體刻意掩蓋這些醜聞感到不滿。反川者則認為這些「小道消息」全禁不起事實查核，如果有的話參議院早就會調查出來。

先不論這些情節異常複雜的扒糞戰真偽，選前數日的民調結果也應該在拜登看似領先的情況下，讓我們不能排除川普再次翻盤的可能性。認為川普將大輸的美國人會說：除非川普把賓州、北卡、喬治亞、佛州、德州、俄亥俄與亞利桑那都拿下來才可能翻盤，川普當選機率僅剩10%。認為川普仍可能贏者也做民調發現：亞利桑那、內華達、北卡、賓州、佛州等搖擺州的民調根本都還在誤差範圍內，勝負難定。不管如何，幾天後哪一邊的預測成真，就讓我們拭目以待。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）