無色覺醒》賴岳謙：陸漁船赴澎湖避風！台派船艦水炮驅離？(圖/截自海巡署艦隊分署FB)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第752集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「陸漁船赴澎湖避風！台派船艦水炮驅離？」

日前在台灣西南外海，約有二十多艘中國大陸漁船，受到東北季風影響，海象惡劣風浪強達十級，被迫需前往澎湖西吉海域的港口緊急避難。另台灣澎湖海巡屏東艦與巡護九號，也因海面風浪過大，無法出海執行任務。

但令人遺憾的是，台灣海巡署雷達偵測到中國大陸漁船進入水域後，非但沒有即時給予人道救援幫助，甚至還緊急調動3000噸級的高雄艦前往，以發射強力的水柱，將前往尋求緊急避難的大陸漁船，強行驅離限制水域。

該新聞並沒有受到台灣媒體的重視，反倒是由外國媒體率先批露，隨後便受到中國大陸媒體的關注。之後在國台辦的記者會上，也以相當嚴肅的態度批評，台灣的相關執法部門。

大陸國台辦甚至強調，在福建沿海同樣設有相當多的緊急避難補給站，許多台灣漁民在風象不佳時，同樣也會尋求幫助，不論是站在同袍的情誼或是人道的角度，都會給予援助。

反觀這次的驅離事件，不僅沒有相關人道的幫助，還用強力水柱以之驅離。國台辦對此相當不以為然，而台灣海巡署必定只是執行命令，有無與上級單位報告情形，我們無從得知，但可以確信的是，驅離的舉動不僅破壞了兩岸民眾的互信基礎，更是嚴重衝擊台灣在國際形象。

海巡署對此事的處理手法粗魯、惡劣，已經喪失國際人道主義的基本原則。如果台灣民眾看到這則新聞，不知道會作何感想，大部分秉持人道關懷的台灣民眾，也必定會要求海巡署給出解釋。但可以想見，海巡署肯定也是一問三不知，以無法判斷大陸漁船是否有武裝或攻擊性作為理由，搪塞相關提問。

但辨別是否有武裝能力的漁船很困難嗎？二十幾艘的漁船對台灣能起什麼軍事作用？就算占領澎湖島嶼後，沒有補給資源又有什麼意義？海巡署今天會做出驅離的舉動，無疑已經破壞兩岸漁民最基本的信任，甚至在他們緊急避難的時候，使用強力水柱將他們強行驅離，我們於心何安？對於大部分有良知的台灣老百姓又怎麼能接受？

中國大陸近年來不論經濟或是科技領域，都飛速的蓬勃發展，那些被反超的歐美國家自然不是滋味，全世界也因此掀起一股藉故仇中反中的浪潮，許多歐美國家，不但無法接受曾經落後的中國，將要成為全球強權的事實，反將自身的偏見加諸在中國上。而台灣當局或政客也隨之起舞，為政權或選票，一同政治操弄這股反中的力量。

兩岸關係即便在有心人士刻意的操弄下，台灣每年對中國貿易的順差不減反增，甚至連年創新高，台灣當局很清楚的知道，在經濟上對中國大陸存在相當高的依賴性，對於台灣未來的發展佔有相當大的重要性。

而此時民進黨政府處理兩岸事務，卻連人道主義都不顧，這也使得兩岸的關係更加緊繃。當兩岸再也沒有任何信任基礎，再也沒有任何感情牽絆的時候，一旦誤解或導致災難發生，最後不論結果，受最大影響的勢必會是台灣的人民。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！