貴州方面，獨山失守，日軍進逼貴陽，重慶震動；西南各戰區預備隊已經消耗殆盡。此時，胡先生奉命，以所部劉安祺、胡長青兩個軍，出動了中美雙方運輸機兩百架，實施中國抗戰史上第一次大規模的空運增援。增援兵力到達後，立即擊退日軍，收復獨山，由此扭轉戰局，確保貴陽，穩定了大西南的局勢。

五日攻克延安

抗戰勝利後，中國共產黨以抗戰期間的地下發展為基礎，逐次的形成了控面、斷線、孤點的形勢，開始毛澤東人民革命戰爭進入第三階段的決定性攻勢。以國際和國內的統戰─國際間獲得史達林的全力支援和美國的參與軍調，最後發表白皮書以至停止軍援；在國內則破壞政治團結，孤立領導階層，攪亂社會秩序，製造信心危機，以及策反兵變，恐怖攻勢等作為，以密切配合和支援大規模面式運動戰的軍事攻勢。因是，由於東北的國軍瓦解，而致華北局部和平。最後因「徐蚌會戰」的失敗，而放棄大陸，退守台灣。這是毛澤東創新戰略的首次奇襲成功。接著法國和美國在越戰時期因為未能接受我大陸失敗的教訓，同樣的難逃慘敗的命運，而且貽患無窮。

在這全面失敗的慘痛過程中，胡先生領導大西北的方面作為，仍然有不少可圈可點的事實表現。

一九四七年三月十四日，胡先生奉准以八萬多兵力，在相對戰力稍佔優勢的狀況下，對延安發起雷霆般的攻勢。由於將士用命，三月十九日就攻克延安。延安是中共經營十年左右的根據地，又是毛澤東最高指揮中樞所在地，其在戰略和政治上的影響地位是可以肯定的。因是，「五日攻克延安」，當時確曾震驚傳譽中外。

此後，全面戡亂形勢逐次向不利於我的方向逆轉，胡先生坐鎮西北，雖有瓦子街的大敗，但仍能迭挫敵鋒，復又不斷創造如涇渭河谷和大荔、黃龍山等戰役的輝煌勝利；使西北局面，到廣州淪陷、政府西遷重慶的時候，仍然能夠屹立不搖。當時，四面受敵，補給極端困乏，胡先生在領導上超常卓越的表現，是值得欽佩的。

一九四九年五月，中共再度進犯涇渭河谷及潼關一帶，政府已西遷重慶，胡先生奉命放棄西安，退守漢中。這樣的敵前大軍轉進，是不容易作為的。淝水之戰應是前車之鑑；但是，胡先生成功的完成了，而且有效的控制了川康陝南地區，使犯敵不能得逞。

一九四九年十月下旬，戡亂局勢幾已不可收拾，李代總統（李宗仁）臨危棄職，蔣公毅然由台灣飛往四川重慶坐鎮。此時，進犯共軍已經迫近重慶，真可說是危急萬狀。

一九四九年十一月十八日，胡先生奉國防部電：「務望貴部主力於十天內轉進成都平原。」十九日，又接總統府俞濟時局長電話：「奉諭：第一軍車運重慶；第三軍到新津。」此時，胡先生又將執行另一次大軍敵前轉進，投入另一個最為關鍵性的戰場了。

第一軍在轉進中，逐次的投入重慶附近戰場，成功地掩護了蔣公往成都轉移。軍長陳鞠旅和他部隊堅定英勇的表現，受到共軍方面的崇敬和稱譽。盛文的第三軍，有效的控制了成都地區，使已經叛逆的地方將領密謀劫持蔣公獻敵的企圖，不能得逞。蔣公乃在胡先生的建議下，於一九四九年十二月十日下午，離成都飛台。這是一個重要的歷史關鍵時刻；因為沒有蔣公在台堅定正確的領導，走三民主義的路線，就沒有今天台灣在政治和經濟上的成就，也沒有今天兩岸微妙的關係，來開啟一個大中國走向民主，開放、富裕和強盛的明天。

蔣經國先生對胡先生這一次的敵前大兵團轉進，在他的《危急存亡之秋》一書中，有這樣一段記載：

「……從六百公里與敵對峙的正面，轉進至一千公里長遠距離的目的地－重慶與成都，而竟能在半個月內，迅速完成，且主力毫無損失，亦戰敗中之奇蹟也。」

與西昌共存亡

一九四九年十二月二十日，胡先生乘機飛抵西昌。翌年三月，共軍分八路進犯西昌，三月二十五五日，南路共軍離西昌約一天行程。當日夜裡，參謀長羅列、秘書長趙龍文，另有蔡棨、裴世禺共四位親信，聯袂晉見胡先生。在會客室裡，一面淺飲，一面做了一次可感動天地的徹夜長談。

四個人的開場白是：「總裁命令返台，不能不服從，此其一。共匪八路進犯，要活捉胡宗南，不能上當，此其二。反共真正的鬥爭，要從今天開始，此其三。」

胡先生說：「……我不能離開此地。惟有與西昌共存亡，才能報答國家，報答領袖。」

如此般不斷地交談，到清晨四時，羅參謀長握著酒杯，低沉的，一句一句慢慢的說：

「楚漢相爭的時候，漢高祖被圍滎陽，假若沒有紀信代死，以後的歷史可能全變了。胡先生，如果你在此時此地犧牲了，將來七萬多個學生，三萬多的幹部，誰能號召起來，再與共匪作殊死戰呢？所以，我籌思再三，決定由我來做一個紀信。」

胡先生說：「你的用意，令我感佩！但是，我不能比漢高祖啊！」

羅列參謀長接著說：「我的意思是請你保留有用之身，輔佐總裁完成反共大業。此時此地的犧牲是我的事，不是你的事。」

最後，胡先生終於被眾人擁向機場，登上最後離開大陸的一架飛機，飛往海南島。

胡先生來台後，曾擔任大陳和澎湖的司令，他不計名位，一樣的認真努力執行任務。嗣後退居第二線，依然為蔣公所器重信任，視為幕後真實的最高層顧問。

現實政治的扭曲與無情，胡先生曾為大陸的失敗，受盡了委屈和誹謗，最顯著的像監察委員李夢彪等的誣陷彈劾，最後由政府徹查予以明文澄清。但是，胡先生對外始終保持沉默，只是說：「國家到了這步田地，我們當然要負責的；至於個人的成敗功過，還是讓事實去說話，留待歷史去評判罷。」

現在，胡先生過世已經四十年了。他一生追隨蔣公，自視「領袖馬前一卒」，一貫忠誠的為國民革命犧牲奮鬥；他對北伐、剿共、抗戰、戡亂的豐功偉績，方面大將的修為風範，足為歷史性的典範，應該由我們下一代認真的研究、鑑評和表揚。我是胡先生最忠實的學生之一，本文只是一個初步嘗試而已 。孔令晟（民國九○年四月二十八日撰）（待續）