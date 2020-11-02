台灣這一波最熱的財經政策辯論，當屬打房政策的攻防。相關部會裡，又以中央銀行最早面對此一問題，其指標正是副總裁陳南光的一篇文章，將打房議題搬上了討論平台，隨後總裁楊金龍在立院表示，因振興措施仍在實施等因素，目前不是打房的時機；剛公布的央行理事會議事錄摘要也顯示，多位理事高度重視房地產泡沫風險，主張應有隨時打房的準備，但也有理事認為，目前情況還談不上失控。

想要有效處理好台灣房價高漲的問題，絕非央行單一部會端出政策，就能畢其功於一役，何況央行內部也是意見紛歧，足見問題相當複雜。但此次央行搶先拋出問題，形成輿論，點醒外界留意風險，作風確實令人耳目一新；發動者是十年來首位的外部學者副總裁，也令人對擔任此一職務者，有了更多的期待。

學者副總裁曾是央行一項傳統，包括郭婉容、邱正雄、許嘉棟、陳師孟、梁發進等多人，都是學者出身的副總裁，前三人還更上一層樓，出任財政部長，承擔更大的責任。在楊金龍升任總裁之後，他的職缺由台大經濟系教授陳南光接任。

央行之所以引入外部學者出任副總裁，從過去到現在，政府說法都相當一致，即希望透過這樣的安排，能把學界不同的聲音和意見，帶入央行，激發更多不同面向的思考。

學者性格使然，歷來這些學而優則仕的副總裁們，也都不負期待，會針對當前市場的核心議題提出觀點，提醒社會注意。不只陳南光對於房市的發言受到重視，許嘉棟提醒投資人對股市要居高思危，以及陳師孟認為新台幣可以貶一點點等說法，都曾引來市場高度關注和反應。

仔細看看副總裁們過去的發言與意見，不論對市場造成的影響為何，都是這一群台灣最頂尖的貨幣政策經濟學者，因緣際會進入官場，有機會閱覽更多更大量的第一手資料後，所提出的看法。發言的用意不在影響市場，或突顯自己有多麼先知先覺，而是要提醒市場注意可能的潛在風險。可惜的是，許多人都因反應太大，擔心影響市場而不再繼續公開自己的觀點。

我們可以理解，初入政治叢林的學者們滿懷抱負，希望實現書生報國的理想，但沒料到自己觀點的表達，在市場引起的波瀾會如此巨大，這樣的震撼，若再有內部長官適時予以告誡，學者性格很容易隱沒在官場文化中，逐漸沒有了聲音。

坦言之，若非陳南光撰文呼籲，在房價大幅上漲預期形成前，要超前部署穩定房市與金融體系，防範金融循環的中期風險，政府各單位未必會如此積極的討論該不該出手控管房地產市場，和哪些政策工具可以使用的政策辯論，很有可能，此一令年輕人最感到憤怒的經濟現象，在熱錢簇擁之下，將於不知不覺中進一步的向上墊高。

也曾接受過同樣震撼教育的許嘉棟，是1997年間在央行記者會上，針對股市拋出一句「投資人要居高思危」的談話。此話一出，下一個股市交易日指數下跌逾百點，市場還有「許嘉棟開記者會前，股票最好先賣掉」的說法，當事人簡直成為股民公敵，立法委員磨刀霍霍要求央行說明，時任總裁的許遠東留下一句「我們央行，以後對股市會少講話」，算是為此一風波劃下休止符。

官僚體系對於外部副總裁的期待，基本想法是引入最新的觀念激發想像，讓出爐的政策更臻完美，而不是希望他們的發言，在市場上引起不必要的風波。但央行學者副總裁這位置，十年來才出了一位，堪稱珍貴的稀有財，若重視為官分際更甚於分享觀點，此一職位，恐淪為學者從政的新捷徑，反而失去原先的意義。

換個角度想，央行學者副總裁說不定不是「話太多」，而是「說太少」，因為說的少，所以此話一出，市場直接與「央行最新政策」聯想在一起，出現了明顯的調節。因此與其節制學者副總裁的發言，不如更開放他們與外界交流意見的機會，可以天南地北的針對各項經濟議題，與外界交換觀念，久而久之，市場習慣了，不致短期出現巨大影響，卻能收趁早預做準備之效。而讓此一重要職務者有更多機會協助央行，持續吸收外來的反饋，修正政策，「引入外界意見讓決策更臻完善」的原始想法，也才能真正的實踐。

(工商時報)