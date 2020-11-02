兩岸局勢緊張，美國大選後情勢可能更複雜，總統蔡英文於10月31日召開國家安全會議，重申要維持兩岸關係的穩定。這句話蔡政府已說過多次，問題是，和平不是講一百次就會成真，沒有實際行動，都是枉然。

馬來西亞女大學生在台遇害，令人遺憾與同情，府院皆火速道歉；如果今天是陸生遇害，是否會有此道歉規格？防疫措施上，明明已經8個月沒有自大陸輸入台灣的病例，但對於大陸的防疫、檢驗，我們的指揮中心就是不相信；反觀，新加坡已宣布，自11月6日起，來自大陸的旅客，只要入境檢測為陰性，就無需隔離；香港居民則自11月起，自大陸返港，免14天隔離。

台灣無法一下子講兩岸要和平、要有意義的對話，實際上卻對美國照單全收、持續在社會塑造反中氛圍，並積極加入國際反中聯盟。要解決兩岸的難題不是太困難，就是認同兩岸是一家人即可，自己人還是可以吵架，但僅止於內部矛盾，而非敵我矛盾。

蔡英文一再提兩岸和平、希望對話，代表她看到兩岸關係的危險、也不願持續惡化。但從行政部門出來的政策與措施，卻都鮮明「反中」，蔡總統應拿出決斷力，改變行政院錯誤的方向，否則就會讓人懷疑總統被隔揆架空了。

美國大選後，美中台關係將進入盤整期，這是蔡英文的戰略機遇，真有決心穩定兩岸，就趕快端出具體作為。兩岸穩定關係，持續經貿合作交流，才是台灣安全的保證。