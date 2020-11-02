曾榮獲金馬獎及亞太影展最佳導演獎的張毅，當年因與金馬影后楊惠姍的一段婚外情，受到社會壓力，退出影壇後轉戰藝術圈，將事業重心移往大陸。

張毅11月1日辭世，和楊惠姍自1987年創立「琉璃工房」以來，始終堅持東方哲思的創作語言。張毅曾經說，「只有文化，才有尊嚴。琉璃是我們對歷史、對文化的嚮往，是我們對民族文化的使命感。」

他的肺腑之言，也提醒著兩岸同胞，要攜手同心發揚傳承中華文化，才能得到世人的尊重。