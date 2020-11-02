快評》只有文化 才有尊嚴 18:232020/11/02 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張毅《一抹紅 春音》。(琉璃工房提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾榮獲金馬獎及亞太影展最佳導演獎的張毅，當年因與金馬影后楊惠姍的一段婚外情，受到社會壓力，退出影壇後轉戰藝術圈，將事業重心移往大陸。 張毅11月1日辭世，和楊惠姍自1987年創立「琉璃工房」以來，始終堅持東方哲思的創作語言。張毅曾經說，「只有文化，才有尊嚴。琉璃是我們對歷史、對文化的嚮往，是我們對民族文化的使命感。」 他的肺腑之言，也提醒著兩岸同胞，要攜手同心發揚傳承中華文化，才能得到世人的尊重。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新公益慈善網路投票 開跑 04:102020/11/02 金融．稅務 快快快！好享退申購 今最後一天 04:102020/11/02 投資理財 《科技》3品牌拔頭籌 新代NB供貨 10:172020/11/02 財經 有國無人謀 04:102020/11/02 時論廣場 全大運》林詩亭快腿 100欄13秒04半世紀最快 15:002020/11/02 體育 聯電 外資多空駁火 04:102020/11/02 證券．權證 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 防疫有功！健保署「口罩供需資訊平台」今獲獎 13:222020/11/02 生活 能源政策面面觀》離岸風機破壞漁場 漁獲變一成 04:102020/11/02 生活新聞 《電腦設備》研華Q3獲利優預期 中長期前景續看佳 12:332020/11/02 財經 言論熱門新聞 快評》總統閣揆 誰說了算 - 短評 - 言論 無色覺醒》賴岳謙：陸漁船赴澎湖避風！台派船艦水炮驅離？ - 無色覺醒 - 言論 旺報社評》「中華認同」遠勝千軍萬馬 - 旺報社評 - 言論 中天審照案系列一：翁曉玲》NCC不該對中天指指點點 - 名家 - 言論 台灣人看大陸》羊城處處有中山 猶如回到台灣 - 徵文 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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