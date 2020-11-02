今年8月上旬的《經濟學人》，有一篇探討新冠疫情下的移民困境（Tearing up the welcome mat），談到疫情帶來的經濟蕭條讓眾多移工失去工作，但失業的移工又因各國為防疫設置旅行限制，無法立即返國而進退兩難。比如阿拉伯聯合大公國，50萬印度移工失業必須返國，其中半數被迫滯留當地超過4個月，盤纏用盡，陷入困境。

根據世界移民報告，2017年全球有約1.6億名移工。今年因疫情所致，數百萬移工失業返鄉，導致全球移民對家鄉匯款數額下降20%，對移民所從出的家鄉帶來相當的影響。留在原工作崗位的移工，也有不少因為一般民眾的偏見，或偶發事件造成的防疫漏洞，受到程度不一的歧視。防疫當頭，很難避免大家會認為這些事情是必要之惡。然而，《經濟學人》提醒，我們能夠安心生活，很大程度仰賴移工投入危險工作。在西方國家，移民在醫療照護體系工作者比例相當可觀。像英美兩國，國外出生的醫生占30%，德國則是20%。國外出生的護士在英國超過20%，在美德兩國則大約15%。其他外來人口居於大宗的行業還包括家庭看護、農場、和食物加工。

在台灣，醫護人力絕大多數為本國籍，但家庭看護則仰賴外籍勞工。自新冠疫情以來，政府一開始宣布，對返鄉休假或契約期滿者不再發給簽證，在臺移工數量也隨之緩步下滑。然而，隨著今年6月國境逐步解封，加上政府開放讓聘僱期不到4個月的移工延長3個月，9月起移工數目反而微幅上升。整體而言，台灣的產業移工（主要是製造業）和社福移工（主要是家庭看護工）從2月到9月，各減少約1萬人，目前分別是42萬和25萬。這段期間，雖曾有移工返國後檢出新冠肺炎，引起大家擔心防疫漏洞，但少有對移工的辱罵，足見社會對外來移工的貢獻多正面看待，這是非常好的。

然而，台灣不但接受移工，也輸出移工。根據主計處去年發布的統計，2018年國人赴海外就業者約73萬，其中赴大陸（含港澳地區）者約40萬人。但這是單一年度統計，若將長期停留大陸的國人算入，數目絕對不止於此。新冠疫情爆發以來，全球經濟不景氣同樣對他們的工作事業帶來巨大衝擊。然而，由於他們的特殊性，在陸工作的國人面臨兩項其他國家移工少有的挑戰。

首先，由於兩岸的鄰近性，眾多在陸創業經商的國人頻繁來往於兩岸。疫情下兩岸對出入境旅行的限制，將來往兩岸的時間增加4週的隔離期，絕大多數企業主和創業者無法再像過去頻繁來往於兩岸。囿於事業的需要，很多人去大陸後暫時不會台灣，這對台灣的餐飲服務業打擊不小。此外，減少移動也會影響投資，然而，以目前的數據來看，這個影響卻是不對稱的。

今年1至9月台商對大陸投資42億美金，卻比去年同期增加近14億美金。陸資來台投資1.2億美金，較去年同期微幅增加4千萬美金。雖然陸資來台可能受兩岸因素影響，但若對照整體對外投資數據，趨勢還是一樣的。今年1-9月國人對外投資是67億美金，比去年同期增加13億，外來投資則是63億美金，較去年同期減少15億美金。換句話說，雖然疫情控制的成果，並為台灣帶來更豐沛的外來投資，反而逆轉去年投資淨流入為正的榮景，這是非常弔詭的。

其次，由於兩岸關係長期緊張，許多人對於大陸有著自己都說不清的愛憎交織。這樣的感受，往往把來往於兩岸的國人當作兩岸關係衝突下的替罪羔羊。大陸台商成為很多人膝蓋反應的負面詞彙，疫情以來，對於兩岸族的仇視更迅速蔓延，而且還影響到政府的國境管理政策，如把滯留湖北的台灣民眾加以註記，和鬆綁短期商務人士來臺檢疫規定卻排除大陸台商返台，讓在大陸打拼工作的國人，處於較其他海外國人甚至是外國人更不平等的地位，這既違反憲法所保障的平等權，更在國人間製造難以弭平的裂痕。

前述《經濟學人》的文章拋出一個問題，疫情過後，這些限制移工的緊急措施，有多少會留下來？對絕大多數國家來說，這取決於疫苗和經濟需要，但是對於台灣來說，這要取決於兩岸關係何時雲開月明，更需要一般人能從兩岸關係的仇恨籠牢中逃脫出來。只有當一般人能夠把政府和人民、國安和防疫分得清清楚楚，夾縫中生存的兩岸族才可能再回到從前。（作者為國立台灣大學政治學系教授）