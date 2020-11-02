2017年十月，適逢對岸十一黃金周與我方雙十國慶連假，有幸受澳門義兄邀約，赴廣州、澳門自由行。三年後的今天，回想起旅途一切所見所聞，依然記憶猶新，彷彿昨日之事，讓我回味不已。

出發前的心情

廣州是座古老的城市，我對它最大印象，是古時海上絲路起點之一，而在閉關自守的清代，更是全中國對外唯一交流通商口岸，直到鴉片戰爭爆發後，清朝戰敗，簽訂《南京條約》，被迫開放其他口岸為止。另在香港功夫片盛行的年代，黃飛鴻系列電影，聞名全台，片中許多故事場景，就在廣州。媒體也經常報導這座城市的發展現況，與北京、上海與深圳，並列為大陸一線城市。

出發前一夜，內心充滿期待，卻也緊張不安，無法成眠，因為這是我出生以來，首次深度參訪大陸，雖僅廣州這座城市，卻也來之不易。其實廣州並非我來訪大陸的首座城市，在當年元旦假期，亦曾赴珠海，但因行程匆忙緊迫，僅停留半日，逕回澳門，未能好好體驗沿途風光。另提起中國大陸，不免想起它是先父那輩來台外省老兵們，魂牽夢縈的神州故土，那裡有他們童年成長的記憶，還有爺爺奶奶的身影。而五千年的歷史長河中，有多少帝王將相、英雄豪傑，在那九百六十萬平方公里的土地上發光發熱，使後人有所懷念。

將近兩小時飛行後，一切緊張不安，隨著飛機平安落地，一掃而空，我與義兄於白雲機場會合，隨後搭車前往中山大學，投宿位於該校的中大凱豐酒店。跟台灣某些隨處可見，以國父孫中山先生字號命名的馬路、學校相同，中大亦有「逸仙路」、「中山樓」及其銅像等，表達校方對「革命先行者」之紀念，讓我猶如回到台灣。

難忘珠江夜遊

安置行李後，這趟旅程正式展開，與義兄珠江畔漫步，並在咖啡座享用飲料，閒話家常。我來到廣州的第一個感覺，係受緯度影響，天氣真的好熱，十月的台北，已逐漸入秋轉涼，日夜溫差大，但廣州仍如盛夏，令我揮汗如雨，兄長表示廣東在古代，曾被視為蠻荒或瘴癘之地，天氣炎熱也許是其中原因之一。

或許是廣州氣候炎熱，我後來發現無論是北京路，還是上下九等鬧區，店家冷氣都開得很強烈，連走在人行道上，皆可感受從店內吹出的冷氣，雖然感到舒服，但不利健康與環保，這在近年提倡節能減碳，將冷氣溫度調高至二十六度以上的台北，已逐漸少見。而廣東人喜愛飲用涼茶，便利商店有許多涼茶飲料，喝來口感相當於台灣常見的青草茶，可降火解熱，讓我想起艋舺龍山寺周邊的青草店。

到了傍晚，我們在「天字碼頭」搭乘「信息時報號」，夜遊珠江。在台灣，我不曾搭乘郵輪漫遊江河，頂多只有學生時期，從淡水老街渡船頭，渡河前往對岸八里老街逛逛，且航程約五至十分鐘左右。但這次在兄長用心安排下，首次開了洋葷，而購票採實名制，需檢附證件，進去碼頭前，如機場、地鐵般要通過安檢，方能登船，令我感到相當新奇。

廣州夜景，最令我驚豔的是廣州塔，它可能是因為整體建築細長，所以當地人俗稱「小蠻腰」。郵輪裡附設自助餐，餐點大多為廣東人的家常菜，雖比不上粵菜酒樓來的精緻，卻也相當可口，另可欣賞藝人雜耍表演。夜遊珠江航程，約四十五至六十分鐘左右，走出船艙，廣州繁華夜景，盡在眼前，令我有身處盛世之感，難怪古時隋煬帝等帝王喜修築運河遊玩，當下用手機錄下美麗夜景。兄弟倆在美景、美食陪伴下，結束首日行程。

廣州地鐵初體驗

隔日一早，用過早餐後，趕緊前往地鐵站搭車，前往黃花崗。我將這趟旅行，定義為「地鐵之旅」，因為大多利用當地捷運系統，前往各大景點。廣州地鐵的車票為「羊城通」（廣州又名羊城），如同於台北捷運的悠遊卡。進入車站前，各處通道都有保全手持金屬探測器，對遊客進行簡單的安檢，而我在某站出站時，首次被大陸女警臨檢，她態度和善，與台灣警察臨檢相同，索取證件，將其置入機器讀取。

有鑑於近年國際恐攻事件頻繁，加上大陸內部人口稠密，且有疆獨問題，所以對岸在大眾運輸工具維穩上，似乎花了不少心力，為維護安全，可以理解實名制購票及安檢程序，有其必要性，這是在台灣土生土長的我，未曾有過的經驗。

搭乘廣州地鐵，老實說，我已習慣台北捷運的運作模式，廣州地鐵因站與站距離較長，路線繁雜，洗手間及月台公共座椅較少，加上廣州是大陸一線城市，生活步調緊張繁忙，又適逢十一黃金周，人潮眾多，旅客們爭先恐後帶來的混亂（在天字碼頭搭船時也是），令我感到不適，這點必須給台北捷運與乘客們掌聲鼓勵。

廣州的公共場所，隨處可見政府機關的文宣標語，提醒文明素質的重要性。我想起台灣媒體經常報導大陸的某些亂象，表示大陸雖然經濟起飛，民眾生活逐漸富庶，但素質仍有待提升。也有不少從大陸經商、旅遊的台灣人返台後，亦如此表示。然富過三代，才懂吃穿，我相信這些現象，會隨時代進步與教育普及，漸漸改善，這需長期進行，而非一朝一夕之功。

捫心自問，台灣在民國六、七十年代經濟起飛時，生活水準提升，但當時民眾素質、公德心又是如何？解嚴後，政府開放民眾出國觀光，當時台灣觀光客，在歐美日等國屢出洋相，當地民眾又是如何看待，殷鑑不遠。別說過往，即便現在，台灣各大景點，每逢連假或大型節慶活動結束後，人潮散去，只見滿地垃圾，或公共設施、農作物等，遭遊客破壞，少數人貪圖方便，不守秩序，造成當地居民不便，這類報導，也是層出不窮。

包容心面對亂象

對於廣州地鐵與碼頭的某些混亂，我以包容與祝福心態面對，並不影響旅遊情緒。一些台灣或香港人、媒體，覺得自己比大陸人優越，對於大陸發展，總充滿戲謔與不屑，甚至將缺失醜化放大，塑造刻板印象，經年累月，兩岸三地民間彼此誤解，也就越來越深。

由於廣州地鐵路線繁雜，建議首次來此搭乘者，出發前，應先弄清自己要搭那條路線，並時時留意車上廣播，以利前往，廣州地鐵在抵達每站前，都會廣播，該站轉乘資訊及重要景點、機關。而廣州交通，令我印象最深的是馬路無任何機車行駛，這與台灣機車隨處可見不同，所以看不到某些交通亂象如：騎士飆車，車輛改裝又製造噪音，或騎上人行道，不尊重行人，甚至飛車搶劫等，令人不悅。（《憶廣州漫遊之所見所聞》之一）（劉漢祥／新北市）