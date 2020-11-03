廣州是中國近代革命發源地之一，先賢先烈為推翻滿清起義，不絕於途。黃花崗埋葬的是三二九之役中，死難的七十二青年烈士，以《與妻訣別書》聞名於世的林覺民先烈，亦為其中之一。烈士遺骨，由當時革命黨前賢潘達微先生購地收葬，他往生後，亦埋葬於此。黃花崗不只有七十二烈士，同時還有其他跟隨國父革命之烈士墓。

與烈士墓合影留念

七十二烈士墓前，有遊客獻的花束及燒過的香腳，且中共現今似乎相當尊重這段歷史，不只妥善維護環境，許多關於民國的文字與象徵，隨處可見，未曾破壞，呈現中華民國在大陸時期的風貌。中共若能尊重中華民國昔日在大陸的一切，並正視中華民國現今仍存於台澎金馬的事實，相信更能拉近兩岸人民之間的距離，爭取更多台灣民心。

來到此地，我拿出準備已久的國旗裝，欲與烈士墓合影留念，相信這是兩岸民國粉，心中期待之一。但為免觸犯當地禁忌，我主動向一旁管理員詢問此舉是否可行？並表示自己來自台灣，那管理員先是不置可否，又問有無台胞證？我拿出來給他看了一下，他比出請便的手勢，繼續忙於勤務。在拍照時，也吸引到一位來自台灣桃園的觀光客注意，他向我攀談並借了國旗裝，如法炮製，與烈士墓合影。

適逢雙十國慶前夕，除向烈士致敬之外，我同時想起中華民國來台後的發展，不免有所感嘆，如今中華民國在台灣的一切，似乎正一點一滴流失當中。而一手創建中華民國的中國國民黨，退守台灣後，經歷數十年發展，似乎每況愈下，在價值理念上，不見早年逐鹿中原之志，反期盼長期偏安於此，甚至與綠營拿香跟拜，未能堅持理念，畏畏縮縮。在組職運作上，內部一盤散沙，內鬥內行，外鬥外行，黨內高層師心自用，只圖個人大位，不顧大局與基層，令支持者心寒，得票數一再萎縮，真不知先賢先烈之靈作何感想？

也許有人會忌諱接近墳場，但我認為心存善念、敬意，就沒什麼好擔心。且黃花崗不只是墳場，更是當地人休憩的公園，此處又埋葬為國族犧牲的前輩，而令身為後人的我，有機會親近百年前的先賢先烈們，渠等肉體雖死，但精神不朽，永遠活在中華兒女心中。

在台灣曾聽聞某些大陸寺廟亂像，亦曾聽聞大陸寺廟，不像寺廟，反而如同風景區，進去參拜，要收門票，和台灣寺廟運作經營不同。兄長在我出發前，曾提醒我攜帶三皈五戒證書，即可免票參觀寺廟。這次來到廣州光孝寺，我確實見到寺門旁，有一售票處，證明大陸寺廟，要收門票不假。但那天售票處公告，今天免票開放，故皈依證，沒派上用場。

光孝寺，在中國佛教史上，占有重要地位。它的前身為漢末三國時代，東吳名士虞翻的故居，一生忠於孫權，但性格直率，常直言諫議，不被孫權及其他文武百官所喜，被貶至嶺南。虞翻逝世後，家人捨宅為寺。南北朝時代，中土禪宗初祖達摩祖師遠從印度來華，曾在此掛單落腳，寺中的洗缽池，又稱「達摩井」。唐代禪宗六祖慧能在此出家為僧，一席「風動」、「幡動」及「仁者心動」談話，源自此地。但出發前，我卻將廣州光孝寺與韶關南華寺混淆，前者是禪宗六祖慧能大師出家處，後者則收藏、供奉慧能大師圓寂後的肉身舍利。這次來到光孝寺，才知自己認知錯誤，所以此行未能參拜慧能大師真身，但足已大開眼界。

光孝寺禮佛嘗素菜

我相當喜愛光孝寺建築，頗有唐宋遺風，草木扶疏，門口四大天王、彌勒佛、大雄寶殿、伽藍殿，尤其埋藏慧能大師髮舍利的「瘞髮塔」，無不令我印象深刻。光孝寺同時也是廣東佛教協會現址，聽聞在文革時，此處也曾受到大規模破壞，如今文革已遠，此次前來，復原相當良好，且香火鼎盛，看到不少當地人，上香、誦經及禮佛三拜，除婆婆媽媽外，當中有不少年輕香客，還有義工義賣佛教文物用品，反映大陸宗教發展現況。

來此不免上香禮佛，這是我首次在大陸寺廟裡參拜。香是寺方免費提供，且無燒大香或向外地香客，巧立名目化緣募款的陋習。或許現今大陸某些寺廟，確實有其混亂之處，但當中必有察覺不當，意欲積極改善，默默努力進行者，如同星雲大師等高僧大德，早年在台灣各地奔走下，才有今日「人間佛教」興盛，這需長期觀察。

另亦推薦他們餐廳的素食合菜，不只美味精緻，且秉持佛家惜福精神，不同於一般店家，只顧賺錢營利，希望客人多點菜，卻不管客人吃不吃的完，結果暴殄天物，而是依來客數，建議點多少量。兄長表示光孝寺的素食，以廣州物價而言，可謂物美價廉，粵菜真的很對我的味，兄弟倆享用美好的午齋。

曾聽兄長提起廣州有座名為「懷聖寺」的伊斯蘭教清真寺，建築造型為罕見的中國宮廷式建築，外觀猶如寺廟，異於世人印象中、常見的圓頂尖塔的阿拉伯風格，這引起我的好奇心，百聞不如一見，真想見見它的廬山真面目。

中國風千年清真寺

「懷聖寺」雖為中國宮廷式建築，但它不是佛寺，亦非宮廟，而是全中國大陸現存最早的伊斯蘭教清真寺。起源於唐代，由當時從阿拉伯世界來華的穆斯林所建，目前主體建築，則追至清代。一旁的「喚拜樓」，猶如海邊的燈塔，故廣州人亦稱「光塔」或「番塔」，且在古代，它確實有燈塔功能，用來引導夜間珠江航行的船隻。取名「懷聖」，則是為了緬懷伊斯蘭教最後、最偉大的先知穆罕默德。

它是我在大陸，看到的第一座清真寺，也是首次看到中國風清真寺，和一般印象中的阿拉伯風格清真寺，不太一樣。值得注意的是，有些中外清真寺，可接受非穆斯林的觀光客參觀，但懷聖寺僅接受中外穆斯林到訪，觀光客只能站在門庭，由外向內瞻仰，這在出發前就已得知，所以我們也沒進去。而門口那位回族長者，並未對我們不太友善，也同意我們稍作停留拍照。離去前，還告訴我們這清真寺有一千多年歷史。

這裡很多留著大鬍子，貌似中東、南亞人士，其中有個大鬍子誤認為我們為穆斯林，和我們道「塞倆目」，我與兄長感到有些尷尬，不知如何回應與解釋，只好微笑以對。寺外周邊有維吾爾、回人開的清真餐廳，令我印象最深的是「烤饢」，以前只在「大陸尋奇」節目看過，買了嘗嘗，口感紮實，很有飽足感，但真的很乾。後來聽別人言道，才知「烤饢」要配菜或湯來吃，否則猶如只吃白飯不吃菜。我也是首次看到維吾爾人，他們輪廓很深，有個維吾爾老伯在寺門口擺攤賣乾果，令我感覺似乎來到西域，同時遙想海上絲路盛況。

（《憶廣州漫遊之所見所聞》之二）

（劉漢祥／新北市）