馬來西亞女大生在台遇害，警察破案無功，分局長更因下屬吃了前案被拔官倒台，蔡政府這幾年打造社會安全網喊得震天價響，出了事就直接甩鍋警察，斷尾求生已成為蘇內閣治理模式。

2006年3月，蘇貞昌首次當行政院長，為了拚治安，以政治生命掛保證宣示：「半年內如果全民沒有感受到治安好起來，就辭職下台並永遠退出政壇！」並說不能讓人民安居樂業與免於恐懼是政府的恥辱。

沒想到，蘇回鍋當閣揆仍在拚治安，警察不僅要解決街頭鬥毆，還要打假訊息，所以當台南、高雄7月間槍擊頻傳，蘇揆不再用自己的政治生命做擔保，一句「總統憂心、我難過」，火速拔了兩個直轄市警察局長，蘇揆回鍋懂得治安要甩鍋警察，顯然變聰明了。

然而，冰凍三尺，非一日之寒，治安不是鋸箭換人就能解決問題。以馬國女大生命案為例，就犯罪學中常說的日常生活和破窗理論來看，案發地位處高鐵橋下偏僻道路又長期路燈不亮，加上缺乏監視器監控，最後警察吃案隱瞞治安熱點，一連串的機會觸發犯罪，給予犯罪者可乘之機。

換言之，這起悲劇並非單純警察吃案問題，台南市政府、學校都有失職之處，社會安全網屢屢破洞，蔡英文身為國家領導者更是責無旁貸，僅一聲道歉，難以讓人安心。

尤其派任新台南市警察局長的是蘇揆，面對只懲處基層的聲音，卻僅淡淡地表示會對應負責的人究責，看來柯文哲酸蘇在萊豬爭議中裝傻、「失智」不假，連此事也「健忘」。

台鐵斷軌事件，交通部長林佳龍頻對賴清德愛將、台鐵局長張政源說重話，蘇卻一句都沒吭，看來民進黨執政後，顏色對了就沒關係已是金律。