旺中媒體集團受到最嚴重、最惡意的指控是「紅媒」，即使毫無證據，有心人仍能隨意對旺中扣上紅帽子大行打壓。在台灣，藍綠白只是政治傾向的形容詞，紅色卻因為是指大陸，在民眾觀感裡便成了一種罪名。但這樣的指控背後非常空洞，只是惡毒的抹黑和情緒性的人云亦云，沒有證據，沒有對當事人人權的尊重，卻能積銷毀骨，對旺中何其不公。

要指控「紅媒」之前，得先把定義釐清一下，到底什麼是「紅媒」。一般的說法是接受大陸資助到台灣經營媒體，企圖替大陸搞統戰。但事實很清楚，外界指旺旺拿大陸的補助，根本只是所有台商依法繳稅之後的退稅款。蔡衍明是旺旺的大股東，旺旺在大陸賺到錢，蔡總裁自然定期會分到紅利。他個人的錢自可以隨意使用，買下中時集團，和旺旺集團在大陸得到的退稅款並無直接關係。所以，說旺中媒體集團接受大陸補助，此罪不成立，旺中是清白的。

第二個說法，是蔡衍明為了在大陸維持良好的政商關係，在媒體言論上會刻意討好大陸，於是旺中便被扣上了一頂紅帽子，而成為「紅媒」。這種說法與其說是指控，不如說是想當然爾，因為只有想像和推論，沒有證據。在大陸做生意的台商千千萬萬，當初郭台銘出來參選聲勢頗高，怎麼不見人質疑他可能舔共賣台？兩岸既然早已能合法交流經商，就不應該對從事合法活動的人按上原罪，搞得好像所有和大陸沾染過的人，都可以輕易被懷疑對台灣不忠，讓所有人都在綠色恐怖下膽顫心驚。

憲法保障公民言論自由

蔡衍明個人有豐富的大陸經歷，了解兩岸社會，關心台灣及兩岸未來，認為兩岸好台灣會更好；他反對台獨，認為兩岸應該避免戰火，主張推動交流、和解，以維護台海和平與共存共榮。根據憲法保障的言論自由，蔡衍明和我國任何公民一樣，享有充分且不應打壓的言論與思想自由。不能因為他的理念與綠營不合，又經營媒體，就要遭受莫須有的人格羞辱，連旺中集團也要冠上「紅媒」、「賣台」、「中共同路人」等罪名，一棒子把人打到死。這種不用證據就任意羅織罪名的粗暴行徑，讓受害者百口莫辯無處求償，最終社會漸成一言堂，宛如威權時代復辟。

言論自由明載於憲法，大法官釋字第613號也指出：「憲法第11條所保障之言論自由，其內容包括通訊傳播自由，亦即經營或使用廣播、電視與其他通訊傳播網路等設施，以取得資訊及發表言論之自由。」德國的「內部新聞自由」概念裡，媒體編輯部有新聞採編的自由，發行人則擁有決定立場與組織管理的權限。

換句話說，內部新聞自由是以分權的概念運行，不是全然切割不准相互聞問，也不是經營者不得藉由媒體表達其理念。經營者設立媒體的中心理念，如蔡衍明的「真道理性，真愛台灣」，成為旺中集團希望向社會傳達的訊息，又有何處違法了？不少媒體也有各自的政治傾向，光是使用「新冠肺炎」還是「武漢肺炎」即可見一斑，但只要不是假新聞或違法，都屬言論自由，觀眾讀者可以自由選擇。綠媒可以倡獨仇中，憑什麼旺中期盼兩岸和解，就要被指為「紅媒」而不斷受到打擊差辱？

主張兩岸和解有什麼錯

其實，指控「紅媒」的背後，是把兩岸之間的敵我防線拉到台灣內部，民進黨政府任令兩岸關係惡化，煽動民眾仇中情緒，再在社會內部製造出敵我防線，對異議者或政敵貼上親中賣台的標籤，把民眾的仇中情緒轉化成仇視任何和民進黨政府唱反調的人，尤其是不聽話的媒體，藉此民進黨政府可以掌控輿論，操弄民眾的情緒，削弱媒體監督政府的力量，最終成就了民進黨政權，敗壞了台灣的民主自由。

國安局長邱國正日前在立法院表示，國家通訊傳播委員會（NCC）曾邀請國安局出席中天換照聽證會，但國安局沒有介入，也沒有提供資料，因為國家安全是很大的帽子。

顯然旺中媒體的作為並不涉及國安問題，而旺中媒體所秉持的理念則屬於言論與思想自由保障的範圍，綠營胡亂扣「紅媒」帽子，不過是誅殺異己的手段罷了，旺中何辜，連帶受傷的台灣民主自由又何辜！