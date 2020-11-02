在美國總統大選投票正式截止的前幾天，一項影射總統候選人拜登家族涉弊，足以影響選情的報告引發軒然大波。短短幾天之後，NBC公布調查報導，指出這根本是一件假弊案，再次震撼選情。

NBC調查發現：假弊案宣稱出自於「Typhoon Investigations」這家情資公司，作者則是來自瑞士的安全分析專家，名為「Martin Aspen」，但是NBC調查指出，作者居然是虛構的人物，照片和經歷全部都是假的，公司也是虛構公司。

想像一下，如果NBC沒有拆穿這件攻擊拜登家族的假弊案，讓假弊案繼續延燒，對選情會有什麼影響？甚至，假弊案的製造者如果食髓知味，繼續製造更多的假弊案，影響所及，對這次大選以及未來的民主又會造成什麼影響？真是令人思之心驚！這也更彰顯出NBC的貢獻，以及新聞自由的重要。

NBC在台灣常被翻譯成國家廣播公司，有時會被不了解美國媒體情況的人士誤以為是跟政府部門關係密切的媒體，其實依據正式英文名稱National Broadcasting Company，翻譯成「全國廣播公司」或許更適合。

廣播一詞，在台灣常被誤以為等於電台，立法院1974年通過的《廣播電視法》某種程度上助長了這個錯誤，該法第一條提到立法宗旨是：「為促進廣播、電視事業之健全發展」；第二條又定義：「廣播：指以無線電進行聲音之播送，以供公眾收聽。」廣播的正確意思是對大眾的訊息播送，包括聲音與影像，所以電視也屬於廣播的一種。就此而論，《廣電法》前兩項條文的文字都不無問題，卻一直延用至今。如此立法品質，也彰顯出新聞媒體監督政府不只有必要，更要加強力道。

早年美國有三大電視網，NBC是其中之一。NBC目前隸屬於康卡斯特集團，這是美國最大的有線電視公司。康卡斯特在2009年收購NBC環球之舉，川普在2016年選上美國總統之後仍強烈反對，抨擊這會違反美國的《反壟斷法》，但是川普的反對至今無效。此案如果是發生在台灣，不知道會不會掀起另一波反媒體壟斷運動？

前述假弊案因為是攻擊拜登，對現任總統川普爭取連任應該有利。假如美國總統可以任意透過聯邦政府或是FCC，以各種手段去對NBC施壓，拖延幾天，甚至直接阻止假弊案的真相被揭發，以避免任何有利於競爭對手的發展，美國恐怕就很難有真正公平的大選了。

台灣的新聞媒體充斥三器新聞，新聞來源往往是瀏覽器、監視器、行車記錄器，引發不少批評。NBC拆穿假弊案，彰顯了新聞自由的可貴之處，就在於能追求真相、監督政府，捍衛真正的民主。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）