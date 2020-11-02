NCC日前以聽證會的形式「公審」中天新聞台換照案，卻因各種明顯不公的爭議處置，以及缺乏專業更與現實脫節的提問，連套招都不用功、演戲都演不好，反而在直播下自曝其短，變成一場社會大眾「反公審」NCC的醜劇。

新聞與言論自由是這場攻防主要爭點之一，中天本身固然極力維護民主社會此一基本價值，即使NCC委員與反中天者，亦是以此作為對中天撤照的訴求；新聞與言論自由內涵的真假虛實，何者為據理力爭？何者又是強詞奪理？必須秉持理性好好釐清。

從NCC委員到所謂的「專家鑑定人」，最關心的顯然是中天新聞台的老闆、最大股東蔡衍明，有沒有插手、干預中天的新聞與政論節目以及中天的人事任用，因此設計了許多一聽就是陷阱的提問，企圖誘引蔡和中天主管踏入，以「證明」中天的新聞專業受到干擾壓迫；偏偏手法過於拙劣，有些問題連外行人都能看破手腳，簡直讓人笑不出來，更看不下去。

問題是，有哪一條法律規定私有廣電媒體的老闆必須和其他企業不一樣，不能對其媒體的各種人事職務擁有任免調用權？再從現實面來看，將媒體所有權與經營權清楚分開，媒體老闆高度尊重編輯部的自主權，這是媒體工作者夢寐以求的理想，但從中外古今的實例來看，又有哪個媒體老闆會放手不過問？

事實上，有些國外著名媒體的編輯部敢於力抗資方的不當干擾，因此留下佳話典範，但恐怕連他們也不會主張編輯部就此獨大，出錢經營的老闆完全不能過問人事與內容；因為編輯部的自主權能到什麼程度，從來不是自然就有的特權，往往需要編輯部的堅持、底蘊與智慧，乃至資勞雙方的互動妥協始能逐步達成。而且，NCC鑑定人對所謂老闆的干預，還提出檔次那麼低的問題，更顯出他們「何不食肉糜」的外行，只是針對特定對象的打擊，而非真正對維護新聞專業的關心。

再退一步說，如果NCC真的那麼重視廣電媒體工作者的新聞專業自主權，以及諸多政論節目的持平性，那就應該以相同標準，全面檢視所有電視台的同樣問題；擺在眼前的是，在台灣一片綠油油的新聞台中，有哪一台合乎NCC「公平公正」、「老闆不干預」的標準？當綠媒龍頭的三立公然成為民進黨的「海派」基地，大肆干預安插黨政人事，從老闆到黨政人士又可干預其新聞與節目言論，NCC有管嗎？敢管嗎？

主張言論自由最有名的一句話是「我不贊同你的觀點，但我會誓死捍衛你發言的權利」。這話的重點是，維護自己不喜歡的言論才有真正的言論自由，如果只維護自己喜歡、聽了爽的言論，那還叫做什麼自由？還需要誓死捍衛嗎？

有人不喜歡蔡衍明和中天的言論立場，大可用力批判唾棄，但不能因此剝奪其應有的言論自由，外界可以各自批判或擁護，由民意市場決定其存滅，但就是輪不到政府以公權力來關台！

如果說在大陸有做生意的企業沒資格經營媒體，那就該明定於法律規範中，而且應該一視同仁處理，所謂「親共」、「賣台」與「促進兩岸和平」的分野定義，也不是只有民進黨說了算。難不成被你扣上紅帽的蔡衍明不能過問其媒體的人事與言論，那些更骯髒的「綠手」就可以？說穿了，難道言論自由是民進黨獨享的特權，只有當自己在野被打壓時才能爭取，等到自己執政時就換了嘴臉、變了心腸？