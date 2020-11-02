長榮大學馬來西亞鍾姓女學生命案，朝野檢討聲四起。指責警方的聲音很大，罵台南市政府路燈管理不良的也不少，當然，對校方的批評聲也此起彼落。我認為，如果真要檢討這件命案的責任，真正要怪的，是我們社會根深柢固於人心的鄉愿無知。

我們台灣的官場，一遇到各方議論的治安事件，千遍一律的，就是很大的官要求比較小的官下台負責。幾個月前，台南市區發生械鬥事件，行政院長蘇貞昌要台南市警察局長周幼偉下台負責，就是個例子。如今，台南市發生的鍾姓女學生命案，爆出轄區分局疑似吃掉梁姓嫌犯於9月底攻擊一名陳姓女生未遂的案子，又導致轄區分局長被撤換的結果。

有沒有人想過，這回轄區分局吃掉陳女被攻擊未遂案，會不會是因為前幾個月蘇貞昌因為械鬥案件而撤換南市警察局長所產生的「寒蟬效應」而發生？

我認為，這件命案應該是這麼看：很糟糕的，台南就出現了這個一個心理變態的爛人；很不巧的，台南有這個路燈不亮的黑暗路；更巧的是，受理報案的警察不把趁黑攻擊女子的事件當回事；糟糕的是，曾受攻擊而幸運脫身的女生也據說「不想提告」。綜合這些不巧，鍾姓女學生就遇害了。

再這麼看問題。我們如果把前面說的這些「不巧」，放到台灣其他各縣市去，那麼，爛人摸黑伏擊女生或者任何人的事件，就能防制不讓它發生？當然不可能。命案還是照樣發生。

壞人爛人有個特性，就是軟土深掘，還會食髓知味。對這樣的爛人，能讓他不再為害社會的手段，就是他一冒出頭來犯案就予痛擊，不予姑息。因為姑息的結果，就是養奸。

犯下長榮女大生命案的梁姓嫌犯，在犯下此案的1個月前，就曾經以同一手法摸黑攻擊同校一名陳姓女生。當時只因為陳女大叫，奮力反抗，迫使梁姓嫌犯鬆手而幸運的逃出虎口。梁姓嫌犯攻擊陳姓女生未遂的案件，社會不懂得正視，才是鍾女之後遇害的關鍵。據相關調查，陳女脫身後，並不很重視這一攻擊事件，她是在隔天才透過房東向警方報案。而且在報案後，還不想對攻擊者提告。

暫不談是誰說了「可能是件惡作劇」這句不合適的話，但陳姓女生不提告，警方也沒有從社會整體安全的角度勸陳女應該提告，讓警方有更堅實的案源去究辦攻擊者，都令人扼腕。

陳女這種「不提告」的想法，主要考量是，自己並沒有受到什麼損傷，提告可能會讓自己陷入不可預知的各種麻煩，就甘脆不告罷了。她這樣的考量，也是我們社會上很多人遇事的共同思量：多一事，不如少一事。但她這麼不想告，延伸下來的，當然就是警察「也不想積極辦」了，犯案的爛人就此「逍遙法外」，並極可能再伺機犯案，讓另一個人受害。

社會治安是社會集體責任。在不幸事件發生後，怪警察辦案不積極，怨路燈不亮，罵學校不重視學生安全，要求誰下台，都只是表面功夫，對公眾作秀，無濟於事。

我認為，社會的每一個人，都應該負起自己打擊犯罪的一己責任，遇事不懼，遇有重複性犯案的爛人要嚴予追究，讓這些爛人無所隱藏，才不會有人繼續受害。（作者為資深媒體人）