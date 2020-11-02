儘管頻頻踢到鐵板，甚至造成中央與地方之間的對抗，民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口的強硬態度不變；然而，如今連民進黨執政的桃園市，議會都通過萊劑零檢出，萊豬的爭議正在快速升高，恐怕不是中央說了算。

民進黨政府宣布明年1月1日開放萊豬進口，然而，台北市及國民黨執政的台中市、彰化市、雲林縣和嘉義市等5縣市的自治條例明確規定，萊劑必須零檢出，對此，衛福部原本的立場是毫不退讓，一紙公文下令地方政府應配合中央修正法規，此舉引發輿論譁然。

地方政府的食安條例是經過議會三讀通過，法律位階並不比中央部會的行政命令低，因此衛福部所堅稱的「地方食安與中央牴觸即當然無效」的說法，未必存在；衛福部恐怕耍錯威風了。

更尷尬的是，日前桃園市議會也三讀通過食安自治條例，嚴格要求萊劑必須零檢出，還必須提出來源證明，違者最高罰10萬元。衛福部之前不甩台北市長柯文哲、無視藍營執政縣市，但現在連人稱民進黨新潮流大阿哥的鄭文燦主政的桃園市，議會都已做出零檢出的規定，陳時中的態度也「提前」放軟了。他改口說，地方食安條例有沒有違背中央的規定，要看立法院對相關行政命令的審查結果如何而定。

陳時中的話沒說死，但這並不表示萊豬危機已解除警報，因為在藍委的追問下，大家才發現，原來明年初並不是只有美國萊豬會進口，其實政府是對全世界的萊豬放行，全球160餘國禁止的萊豬，只要願意，通通可以進到台灣來，屆時台灣人可以吃好吃滿吃通海。

放眼全球，找不到哪個政府像民進黨政府這樣，對食安毫不設防地敞開大門，簡直比跟列強簽不平等條約的滿清政府更無能、更讓人痛心疾首；21世紀的台灣竟重演19世紀末的悲情。

為了爭取更好的國際經貿談判條件，國人含血含淚被迫對美國開放萊豬，沒想到爭議延燒2個多月後，大家才驚覺，原來台灣將成為全球萊豬的樂園！如果不是有藍委質詢，想必蘇貞昌院長、陳時中及農委會主委陳吉仲還會一路欺瞞國人到萊豬大軍壓境時，逼迫國人非要埋單不可。

民進黨政府便宜行事地用行政命令開放禍延子孫的萊豬進口，用一紙公文壓制地方政府保護轄區內民眾食安的用心，卻不能也不肯多花心思和力氣，對抗全球拒絕的萊豬。這個對內兇悍、對外懦弱的政府，台灣人還要忍受多久？！

（作者為作家）