行政院發言人說電視頻道、頻譜是全民公共財，也有學者或網民說中天頻道是公共財，所以不能違背公共利益，他們講得對嗎？

發言人講對一半，頻譜的確是公共財，但業界講的「頻道」是人為的劃分，如某台擺在28頻道、29頻道，這與公共財無涉，只是商業談判的考量；至於部分學者、網民說中天頻道使用全民公共財，所以不能違背公共利益，這也與事實不符。

媒體使用全民公共財的「頻譜」只有廣播、無線電視、手機網路，因為頻譜屬國家所有，所以5G才會由政府做莊出面拍賣；電視產業中使用「頻譜」公共財的有台視、中視、華視、民視、公視，由於科技進步，頻譜可以不斷細分，以前相同的頻譜每台只有1個頻道，但現在頻譜切割技術進步，每家無線電視台都會多出3或4個頻道，如華視除主頻外，尚有教育體育文化台、新聞資訊台、國會頻道1、國會頻道2；科技進步，會讓頻譜的稀有性淡化。

在媒體法規，有用到全民公共財「頻譜」的歸《廣播電視法》管，中天新聞台是衛星電視，另歸《衛星廣播電視法》管，所謂衛星電視是電視台做好節目後，上傳至衛星，有線電視系統業者下載接收後，再用電纜或光纖傳送至訂戶家中，然後每個月到訂戶家中收500餘元的收視費，而這500餘元的收視費會從中撥一定比率的費用給提供節目內容的業者，稱為「授權費」，授權費只有包含中天在內的衛星電視業者可以分一杯羹，無線電視台因《有線廣播電視法》規定「必載」（即強制系統業者一定要傳送無線電視台節目），所以一毛錢也分不到，形成「燒水給別人洗澡」。

從上述的分析，可以了解不是所有的電視台都有用到全民公共財的「頻譜」，T台不是、東森不是、年代不是，中天也不是；衛星電視與有線電視是競合的商業關係，上下架、頻道位置的定頻移頻、授權費的分潤，都是商業談判來的。

如此極端商業機制的媒體營運，而且不是稀有資源或公共財，需要政府介入做高密度管制嗎？對電視高密度規管，源自於60年前因社會條件制約，所產生的「媒體社會責任論」（social responsibility theory）與媒體效果「魔彈論」（magic bullet theory）的理論基礎，社會責任論來自60年代冷戰期間恐共思維，麥卡錫主義因恐共所產生對包含媒體在內的各行各業的「獵巫」，而試圖將政府的手伸入媒體。此外，電視在50年代屬新媒體，因此學界對其影響力有很多誇大的想像，因而有所謂「魔彈說」，認為媒體的力量如同子彈，被射擊後（暴露媒體訊息）閱聽人即會「應聲而倒」。因此有「電視內容管制論」，其主張電視內容應受管制的理由是兒少保護；文盲、無知識弱勢族群的保護；直達客廳無償、無差別收看。

最典型的例子是港英政府。英國殖民期間的香港，電視採高密度規管，但對平面媒體不管，狗經、馬經、色情通通可以，其理由是會購買報紙雜誌的人都是識字的，應有判別能力，而且購買的過程就是選擇過程，政府應尊重媒體言論自由與民眾資訊選擇權。

「電視內容管制論」是針對60年前只有無線電視的環境，但時光轉移，有線電視不是無償、無差別收看，是可選擇訂或不訂；而現今的台灣社會已不存在文盲，對「兒少保護」更是無稽，當今兒少使用新媒體（手機）的時間遠高於客廳電視，而網路訊息更是葷素不忌。

有線電視、衛星電視都沒有使用到全民公共財的「頻譜」，而真正使用全民公共財的「頻譜」的網路，政府管不到，也無法管，呈現政府對網路、電視的不對稱管制，可以管的（電視），就拼命加壓，無力管的（網路），就認為屬言論自由，如此完全失掉管制的意義；數位時代，政府若還存在類比電視環境的思維，遂行類比思維的管理規範，套句電影流行語，等於是拿明朝的劍斬清朝的官。

科技進步，有線電視光纖容量可達數百個頻道，任何一個衛星頻道在系統中，就如同誠品書店雜誌架中的一本雜誌，在浩瀚書海中何其渺小，可被喜歡、購買，也會被視而不見或討厭。同理，任何一個衛星電視頻道都是「分眾」概念，有人喜歡，自然也會有人不喜歡，分眾時代沒有一個電視頻道是可以通吃男女老少的。

現在有線電視每月500餘元的收視費，收看100多個頻道是吃到飽的「大碗公」，包含中天在內的所有衛星電視，都是民眾付費收看的，NCC不是在推有線電視的「分組付費」嗎？那就徹底一點執行電視頻道的「單頻單買」，頻道表就是菜單，要什麼頻道自己挑，讓市場機制決定頻道的存活。中天若是真的不堪，就讓市場淘汰，何勞政府出手？（作者為國立政治大學傳播學院兼任教授）