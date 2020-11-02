日前馬來西亞女大學生因夜歸遭埋伏已久的凶嫌擄至車上再予殺害，震驚馬國與台灣，重創台灣國際形象。蔡總統、行政院長、內政部長、大學校長、警政署長、警察局長等接連道歉，大官道歉完後，竟「快速」地讓「九品小官」擔負完全的政治與行政責任，讓人覺得匪夷所思。

特別是，今年9月底就有類似個案在同一地點發生，雖未釀命案，但依媒體報導，大學與警察這兩端在處理此事的流程均存在瑕疵，相關承辦人員固然有責，但不宜忽略體制或體系出現或存在的政治責任。

換言之，在沒有完整的調查報告之前，不宜輕言究責；若要究責，應從「課責」的角度究責，不能忽略整體政治與行政面的課責。因為警察為中央與地方一條鞭體制，大學則由教育部管轄，所以中央政府不能免責，讓地方政府芝麻小官擔負完全責任，似有不妥。更重要的是，為避免類似的問題重複發生，相關單位應在完成調查後提出改善建議。

但目前的處理方式，政府似乎有意「盡快」平息眾怒，因此只重拔官，對於如何改善體制，似乎興趣缺缺。其實近日媒體從不同層面的報導，隱約已透露問題的關鍵，但讓人不解的是，何以原本應有大學端與警察端雙保險的機制，「巧合地」同時跳電而釀大災禍？這表示我們的政治與行政體制存在嚴重問題，若不徹底檢討，悲劇可能會再重演。

就像今年7月台南市和高雄市兩位警察局長，因轄區內止不住的鬥毆事件被拔官，但這兩位警察局長遭拔官後，鬥毆問題仍未改善。顯然拔官和改善鬥毆沒有關係。

而認真檢討體制的前提，要有完整或系統的調查報告，也就是要有調查報告向社會大眾說明這起個案深入的前因後果，這也是責任政治及政府應有的作為。不過，問題在於誰應負責撰寫這份「調查報告」？

長榮女大生的命案嚴重影響台灣的國際形象，筆者認為最理想的調查報告是由監察院負責，可惜不見監察院有「積極」的動作，讓人遺憾。可能的原因也許是監察院未來將被廢除，所以士氣低落。但目前機關仍在，希望監察委員仍能勇於任事，發揮應有的「調查」功能。以目前媒體報導所提供的訊息，可以著手調查報告。或就算監察院不做，地方政府也可以自行或委外進行個案的調查與整理，以改善目前治安的盲點。（作者為國立成功大學政治系教授）