美國大選逼近，風雨欲來、風聲鶴唳，目前已可確定，在美國當地時間11月3日投票後不會有最終結果，因為各州對於通訊投票的截止日規定不同，加上通訊投票問題多，因而可能會延長至數周甚至數月之後總統當選人才能確定。此時兩大陣營的極端支持者也都在磨拳擦掌，武器與彈藥大賣，大城市中心的商店街紛紛展開防護措施，選戰氛圍令人膽顫心驚。

除了左右翼極端團體之外，反政府的布加洛運動正在崛起，讓現有的極端團體更形複雜，因為「布加洛男孩」的政治屬性不定，且動亂性更強，他們自詡為半民兵團體，並趁亂追求「社會崩潰理論」，還曾在大選前策動刺殺密西根州州長，甚至不惜發起「第二次美國內戰」。

再者，目前拜登家族的黑資料被吵得沸沸揚揚，其中包括與大陸、烏克蘭、俄羅斯企業以權謀私，且多項資料顯示拜登本人也牽涉其中並獲利甚多。原本美國主流媒體《紐約時報》和《華盛頓郵報》等都拒絕加以報導，但因紙包不住火，雪球越滾越大，導致美國左翼新聞網站《攔截報》的共同創辦人葛林華德日前突然請辭，主因是抗議該報編輯群拒絕刊登他批評拜登的文章，甚至還要求他也不得在其他媒體發表。由於葛林華德敢說敢言且獲獎無數，公信力極高，因而引起軒然大波。

而拜登的醜聞恐怕還不會因選舉結束而終了，只要一些證據屬實，就算當選之後也還可能被拉下馬，尼克森的水門案就是最佳實例。

正由於拜登家族醜聞的影響，美國已有14個州允許重新投票，因此需要選務人員重新作業，曠日廢時。況且，各州有關重新投票的規定也不相同，如威斯康辛州的選民可以反悔兩次，亂象可期。

近日美國重磅媒體《華盛頓郵報》曾披露，蔡英文政府在涉美事務上較偏重共和黨，使台灣陷入尷尬，《華郵》更稱台灣擔心拜登當選後與大陸的關係是否生變，因拜登曾言，俄國才是最大敵人，而中國僅是競爭對手。這才是台北最關心的重點。

再者，川普的選情堪慮，所以蔡政府有意調整步調，雖為時已晚，只能略微澄清立場。2日外交部長吳釗燮在立法院表示，美國大選後可能會有一段「交接期」，立委問他是否認為拜登會當選？這當然是一種外交詞令，以便凸顯台灣不選邊的立場。其實，這所謂的「交接期」應是「混亂期」比較正確，因為吳釗燮也認為，美國在選後會陷入比較長的不確定狀態。

由此可知，蔡總統日前召開國安會議確實其來有自，一旦美國失控，北京是否可能趁機奪台，自然引發聯想，而這已遠超過台北押寶川普所可能造成的傷害。由於近年來川普政府積極拉攏台灣以抵制大陸，民進黨政府已被美國的強烈「善意」限縮了其政策的迴旋空間，對川普友善的回應亦無可厚非。日前中共十九屆五中全會剛結束，其公報不提「一國兩制」和台灣，但重視備戰，是否提及兩岸關係的字數越少，意味兩岸情勢越糟？蔡政府可得繃緊神經了。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）