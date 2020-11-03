民國九年，國立南京高等師範開辦暑期學校，胡宗南先生亦來參加。因為朋友的介紹，我們很快就熟識。胡先生是浙江省孝豐縣人，孝豐位於天目山區域，以產竹著名。青年們好詼諧，有時不稱其名，而戲稱他為「竹，竹，竹。」由今思之，這高風亮節的竹竿，確是胡先生全人格的象徵。

關中盆地安然無恙

胡先生愛大自然。我們幾個朋友，喜歡於課餘上欽天山，登北極閣，遙望揚子江頭的落照，有雄毅的意境。時或於月夜上雞鳴寺，便在台城散步，鍾山是恬靜的，玄武湖泛起銀色的波光，偶聞槳聲，悠然而動古國之思。遇星期休沐，從鼓樓岡騎驢，過隨園故址，遊清涼山，烏龍潭，出水西門，訪石頭城故址。又經莫愁湖，至上勝河（明代稱為上關）看揚子江。誦李白之詩：「三山半落青天外，二水中分白鷺洲。」興盡而歸。少年時的同窗，永遠是愉快而甜蜜的回憶。

自南京離別以後，直至北伐勝利，才重行聚首。這時候他是全國聞名第一師師長。他從黃埔軍校第一期畢業以後，參加過東征之役和南昌之戰、上海之戰。及京滬底定，隨即北伐，克復蚌埠，會師濟南，以後就成為一位鎮撫中原的名將。他來找我，常約繆贊虞（鳳林）君同往龍蟠里國學圖書館，拜訪柳老師（詒徵，字翼謀，號劬堂）。我們是魚相忘於江湖，他仍以出身師範的寒士自居，所談的多半是史學、教育和南京的史蹟，真可以說是儒將風流。

他愛中大的校景（那時候已由國立南京高師而東南大學而改稱為中央大學），又愛鍾山的名勝。王荊公晚年隱居鍾山，有詩云：「終日看山不厭山，買山終待老山間。山花落盡山長在，山水空流山自閒。」最可以形容胡先生在千軍萬馬中涵養出閒雲野鶴的風格。他每到南京，常邀作者和贊虞，往靈谷寺一帶作半日的徘徊，在中央體育場和音樂廳一帶，欣賞鍾山的美景。昔人所謂：「前逼逸陌，朝夕爽塏；後望鍾阜，表裏煙霞。每賸春迎夏，華卉競發；背秋向冬，雲物澄霽。」多美麗的首都呀！他不多講話，但常作會心的微笑，真可謂「吉人之詞寡」了。

民國二十三年秋至二十四年夏，作者作西北的長征，為時一年。那時候他以國軍第一師師長，駐在甘肅天水，建立訓練基地。他要作者到天水同過新年，遂在他師部裏客居旬日。作者曾從鳳嶺出褒城，又從略陽出祁山，兩次從北而南又從南而北橫越秦嶺，最感興味。他說，有些地方，他不很放心，曾派了一名戰士，作短程的保護。作者曾經到蘭州五次。有一次他也在蘭州，說有一架軍用機因公赴天水，要我順便坐飛機，好領略隴阪的風光，這是作者第一次空中旅行，盛情至為可感。

抗日聖戰既起，他率軍增援淞滬，死守六週，屢挫日軍步、砲、戰、空聯合攻擊。於是世界人士對我國軍刮目相看。而他在軍事上所負的責任，也一天天加重，由軍團長，而集團軍總司令，而為第一戰區司令長官。他的主要任務，是鎮守關中，確保潼關。八年之間，日軍不敢以一兵一卒渡過黃河，關中盆地安然無恙。保陝西即所以保四川，功績之大，昭昭在人耳目。

攻克共軍老巢延安

抗戰時期，作者隨國立浙江大學遷居貴州遵義，他幾次邀作者重遊西北，以圖良覿，迄無以應命。惟吾友贊虞，則幾次應邀講學，在重慶晤面時，總盛稱胡將軍。他說：胡將軍與士卒共甘苦，戰時則身先士卒，將士皆親如手足，他尤注意退役傷兵、及烈士家屬子弟的生活，故軍心團結，真有「撼山易，撼岳家軍難」之慨。當時胡將軍兼任中央軍校第七分校及戰幹四團的主任，常派人深入華北各省，招收淪陷區青年，前後達七萬餘人之眾，其所耗費之心力，從可想見，蕭贊虞有一篇小說性的文章，記載與胡將軍的談話，內中有一位紀先生，大概是指作者，可惜原文已散失了。

贊虞又說：胡將軍老是不肯結婚，常說：「匈奴未滅，何以家為？」直至民國三十六年，他做西安綏靖主任時，和葉霞翟女士結婚，生育二子二女。葉女士是美國威斯康辛大學政治學博士，不僅是賢伉儷，也是真正的知音，雖古之梁孟，無以過之。那時作者在杭州，傳來了佳音，也傳來了最令人興奮的戰訊。是年三月，胡先生攻克共軍老巢的延安，其後榆林之戰、大荔之戰、陝西涇渭河谷之戰、運城之戰、中條之戰與臨汾之戰，他都能用兵如神，每次皆給共敵以鉅創。這幾年，我們僅匆匆見過幾次面，未暇詳談，但他那句「直搗黃龍」的壯語，畢竟已經實現了！

民國三十八年一月，總統下野，因為重外輕內，致自壞長城，時局乃急轉直下。在這一段痛史裏，胡先生曾急援重慶，轉進西昌，支持西南大局，發揮民族正氣，真可說是「國之干城」。來台以後，他曾對作者說過這樣的話：「辦事者非精心果力之為難，而仁恕存心相忍為國之不易。」民國四十年，胡先生在大陳島整頓海上游擊隊。四十四年，他任澎湖防衛司令，駐於馬公，金門砲戰的勝利，即以澎湖為中繼地。（待續）