無色覺醒》王丰：美國稱霸世界模式！中國能否成功複製？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第753集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國稱霸世界模式！中國能否成功複製？」

海內外全球華人都相當關注，甚至是期待，中國可以複製美國的獨霸模式嗎？今天就要聚焦在這一主題上。

一個國家的富強或者衰敗，都有他的主客觀環境和條件，美國真正成為世界強國有兩大關鍵：1.工業生產能力獨霸全球；2.成為世界第一大經濟強國。

美國在19世紀末，工業生產能力超越英國，但是光是工業生產能力，經濟實力稱霸世界是不夠的，就像我們中國在歷史長河中，千百年來我們的經濟實力世界第一，然而中國從來不曾成為全球唯一的霸權，中國要如何藉著這次千年難得一遇的機遇，借鏡世界強國崛起過程，走向富強康樂、永享萬世太平福祉是我們這代人的使命。

美國在成為世界第一經濟強國之後，遇到幾個雄才大略的軍政領袖，當時美國軍政領袖認定要獨霸世界，首先必須學習老牌殖民主義國家，到全世界開拓殖民地。

19世紀末最重要的一位美國總統就是威廉‧麥金萊（William McKinley）。麥金萊在總統任內，首先挑戰西班牙，他透過政治謀略，鼓吹古巴掙脫西班牙殖民統治獨立，其實麥金萊一方面想染指古巴，一方面想把西班牙勢力逐出美洲。美國早在1823年由當時的美國總統門羅（James Monroe）發表《門羅宣言》（Monroe Doctrine）宣稱「美洲是美洲人的美洲。」但光是喊叫是沒有用的，你要有力量。

美國經歷了70多年的韜光養晦，發動美西戰爭，西班牙不但退出美洲，把他們的殖民地古巴、波多黎各、關島、菲律賓交給美國。美西戰爭美國獲勝，美國成為新興殖民主義國家。

麥金萊這位雄才大略型美國總統，在1901年遇刺身亡，由他的副手狄奧多‧羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.）接任，也就是俗稱「老羅斯福」繼任。老羅斯福是從哈佛大學、哥倫比亞大學畢業，1880年認識了美國海軍上校馬漢，受到馬漢的影響很深。

1897年麥金萊總統任命老羅斯福為海軍部副部長，老羅斯福這一年僅39歲，當時的海軍部長長期生病，老羅斯福等於是接手海軍部長一職。

美國與西班牙戰爭爆發，老羅斯福派遣兩支主力艦隊，在菲律賓馬尼拉及古巴聖地牙哥，打敗西班牙遠洋艦隊。老羅斯福指揮海戰，還辭掉海軍副部長一職，參加美國陸軍騎兵隊，官拜美國陸軍中校。而老羅斯福所屬的第一騎兵旅在古巴陸地上的戰爭，大敗西班牙陸軍，迫使西班牙必須放棄古巴，古巴從此成為美國的勢力範圍。

其實老羅斯福正是美國帝國主義，逐漸從萌芽狀態壯大的關鍵人物，老羅斯福43歲那年身為美國副總統。他在參觀明尼蘇達州博覽會時演講，說出了代表美國帝國主義的名言：「溫言在口，大棒在手，你可以走的更遠。」這句話的意思可以解釋為，美國對外總是以文青語言、甜言蜜語，實際上是口蜜腹劍、心懷不軌，對外則採取軍事霸權侵略威懾。

老羅斯福展現的文武兼備，等於定調了美國的對外政策，就是胡蘿蔔加巨棒，也就是典型的美國帝國主義的基本國策。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！