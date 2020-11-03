法國目前遭遇到極端困難，幾乎與整個伊斯蘭世界為敵，不僅土耳其、孟加拉和印尼政府發表聲明譴責，連馬來西亞前首相馬哈地也對法國也說狠話、算歷史舊帳。法國總統馬克宏辯護說，他是維護「言論自由」，不表示贊成嘲諷穆聖的漫畫，而是支持講話的人的權利。

這種辯護實際上是火上加油，讓伊斯蘭國家聽起來更火大，因為隱含兩種意思：一是法國人有權恣意羞辱別人心目中至高無上的先知，他們愛怎麼樣就怎麼樣，連自我約束都沒必要。二是法國人擁有言論自由的先進文明，你們這些落後民族豈能懂得高貴價值觀？

正是這種高人一等的態度讓衝突永不停息，反映的也是整個西方的問題，最終就是法國與西方世界的失敗。此事的源頭2015年法國《查理周刊》刊登嘲弄先知穆聖的漫畫，造成伊斯蘭分子對周刊辦公室槍擊傷亡事件。事發後，法國出現幾十萬群眾示威，支持《查理周刊》所代表的言論自由，該周刊加印上百萬冊，全部銷售一空。結果事情結束了嗎？沒有，接下來又發生一連串伊斯蘭分子報復的慘案，顯然西方人支持活動，並沒有嚇倒任何人，只是激起更大規模的報復行動。

到底《查理周刊》漫畫內容是什麼？亞洲沒有一家出版社敢出版該國譯文版本，台灣也不例外，所以一般台灣人都沒看過。不過那段期間，有一回我偶然在東京羽田機場書店看到《查理周刊》漫畫的日文譯本，很薄一本，版權頁沒寫出版社，顯然想賺錢又閃閃躲躲。我拿起來翻兩頁，立刻了解究竟是怎麼回事。漫畫所描繪的穆聖可以用「不堪入目」來形容，實在太過分了！怎麼可以把公開羞辱其他宗教的先知，恣意傷害別人的感情當成自由呢？太傲慢自大了，難怪會激發伊斯蘭教徒強烈的反應，連溫和派也會變成激烈派。在這個意義，法國遭到最多次數的宗教攻擊，並非偶然的，而是咎由自取。

這裡不禁連想到新疆教育中心的事，前半年西方媒體一直在炒作此事，然後由美國帶頭，西方跟著風，法國也呼應，成天以「伊斯蘭信徒人權」批判中國。諷刺的是，所有回教國家對此反而沒意見，他們駐北京大使都受邀到新疆看過，寫了詳細報告送回國，結果都能接受。

原因很簡單，所有回教國家都受苦於內部激進組織叛亂和教派分裂的問題。中國也沒有成天以「人權」為由對他們比手畫腳，他們自然也不會涉入中國的內部事務。在這種情況下，西方國家主動成為中國伊斯蘭教徒的代言人。原因只有一個，即無法自拔的優越感。這種無比的自大跟嘲弄伊斯蘭先知，卻又跟伊斯蘭信徒炫耀法國人高尚的「自由」，其心態毫無二致。

同理，西方受困於當前疫情也源於無可自抑的傲慢自大。儘管近代史上大型流行病多源於歐美，但這次疫情首在中國爆發時，他們立刻認定原因在於中國管理體系的落後無能，不但交相指責，更多是冷嘲熱諷，西方社會更出現層出不窮的排華事件，處處表現出種族和文明的優越感，自覺面對疫情時，必能輕鬆勝任。結果，等到疫情席捲而來後，竟然連要不要戴口罩，要不要居家隔離都吵幾個月，全球最優秀的醫療技術與醫護體系竟然不堪一擊，完全擋不住疫情的凌厲攻勢，於是將責罵再次集中在中國。

如今，疫情重攀高峰，西方忙於再次封鎖，疲憊到也沒有力氣再罵任何了，倒是法國又莫名其妙地主動去冒犯伊斯蘭世界，再這樣下去，中西無需對抗，西方就自己倒下去了。