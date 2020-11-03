在國民黨獨裁統治時期，由於電子媒體的壟斷，將新聞報導牢牢地掌握在國民黨的黨政軍三家電視台，這嚴重地傷害了台灣的新聞自由及言論自由。為了爭取言論自由及新聞自由，筆者跟學界及社運界朋友提出了「黨政軍退出三台」，還台灣媒體自由言論的空間。

很欣慰的，在經過多次的抗爭與對社會的呼籲，台灣社會終於領悟言論自由與新聞自由的重要，然而，要落實這兩項權利，需要政黨輪替。也因此，台灣社會對民進黨的支持度越來越高，這促成了公元2000年第一次政黨輪替。在陳水扁執政時期，民進黨對媒體相當尊重，沒有將手伸入媒體，維持對第四權應有的地位。

然而，在2016年蔡英文當選總統後，民進黨對媒體的態度大幅改變，運用所有可能的國家機器入侵媒體。以往，還某種程度的遮掩一下，因為藉由執政將黑手伸入媒體，是長期以來，民進黨批判國民黨的不當作為。如今，自己也要幹此勾當，當然要稍作遮掩。但是，此次國家通訊傳播委員會（NCC），處理中天新聞台換照事件，則是赤裸裸的強勢主導，讓爭取新聞自由的朋友及民進黨人士都看不下去。

蔡英文不是處處奉美國民主為圭臬嗎?美國憲法第一修正案禁止美國國會制訂任何法律剝奪言論自由及侵犯新聞自由。因為，言論自由跟新聞自由是民主的兩大基石。美國為什麼要以憲法的高度來保障新聞自由呢?因為，新聞是言論自由的實踐。也就是說，沒有新聞自由，就沒有言論自由。因為，言論自由所要表達的意見，需要有媒體報導才能實踐言論自由。要不然，你講得再多，再重要，輕一點的，沒有媒體報導，沒有人知道，那就是經由控制媒體扼殺了言論自由。嚴重的，扭曲事實真相，讓追求民主自由的正義之士，成為破壞社會安定的暴徒。1979年發生的美麗島事件，當年媒體的報導就是全面性的抹黑美麗島人士，然後羅織罪名將美麗島人士關入大牢。這個教訓告訴大家，沒有新聞自由的社會將士多麼恐怖！

也因此，NCC荒腔走板地處理中天新聞換照的方式，連民進黨員都看不下去。前總統陳水扁就指出，當年批評的電視台，有人建議他關台，他強調這是新聞自由，如有不當或違法，當然依法處理。陳水扁維持黨外時期的民主信念，捍衛新聞自由。民進黨台北市議員王世堅說，不同立場的聲音都應該要尊重，不能因執政掌權，就要把不同的聲音「捏死」。台灣民意基金會董事長游盈隆說，NCC聽證會比40年前的美麗島軍法大審更糟糕。喜樂島聯盟黨主席施正鋒說，若法律這把刀造成寒蟬效應、用學者來當幫凶，已經到了法西斯前奏，NCC沒有政治力介入，「鬼才相信」。以上幾位捍衛新聞自由的信念與堅持，讓我動容與尊敬！

蔡英文常常勸誡民進黨的官員或有權力者，不要有了官位就貪婪或浸淫美色，多次提醒並要求民進黨員「莫忘初衷」！ 我們就以此標準來看看民進黨員有沒有「莫忘初衷」，也同時檢驗當年在街頭一起的學界及社運界朋友，有沒有「莫忘初衷」！當年在街頭爭取新聞自由的朋友至少數百人，其中，陳水扁、游盈隆、施政鋒、王世堅等4位是「莫忘初衷」的漢子！然而，其他的人士好像從台灣的空氣中消失了。

這其中，擔任監察院長的陳菊，經歷過美麗島事件，又是國家人權委員會主委，至今未發一聲。這些人，如果因為一時的權位利益，在爭取言論自由及新聞自由的關鍵時刻中消失，那是繼續短暫權位的快閃之計。但是，這種在權位面前自甘墮落的落跑作為，必然被歷史記上這一筆。

（作者為國立台北教育大學教授）