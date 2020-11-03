美國大選開始投票，對台政策辯論方興未艾，美國對台戰略究竟應該模糊或清晰，成為辯論焦點。

主張維持戰略模糊一派認為，美國應維持模糊的「一個中國」政策。戰略模糊維持與中國關係，也起到保護台灣，讓台灣成為繁榮穩定、具有中國血統的民主制度典範。如果朝著關係正常化、安全條約化，消除戰略模糊，這樣做極具挑釁性，有可能導致與中國的衝突，並危及區域穩定。

美國中國專家黎安友認為，習近平短期內並沒有武統的打算。因此，「我們不應採取任何行動來觸發北京對台灣的攻擊」。更改現行政策只會增加習近平動武的壓力，美國不應引發衝突。

章家敦則認為，想避免台海戰爭，就應該明確聲明捍衛台灣。「要記住，1950年，我們向金日成表明不會捍衛韓國，結果發生了什麼？他就攻擊了韓國。我們明確告訴薩達姆‧侯賽因，我們不會捍衛科威特，結果怎麼樣？」

他還認為，下任美國總統應致力於承認台灣為合法政府。「如果台灣想與美國達成共同防禦條約，我們應該對此持開放態度。應該讓台灣成為像北約這樣的條約夥伴。」

川普總統在競選前公布了他有關中國政策的彙整，其實戰略模糊和戰略清晰兩派的意見都在個別領域有所體現，美國總統究竟是川普連任還是拜登當選，將會對戰略清晰和模糊做出逐漸但有側重點的調整。