今年這場充滿負面攻擊的美國大選，簡直是一場疲勞轟炸、無休無止的人身攻擊，讓人厭煩，也讓人看穿美國選舉文化惡質的一面。卑劣手段的最高潮出現在編造拜登從中國獲利的假訊息，川普陣營推波助瀾不遺餘力，其中台灣竟然扮演重要角色，足見台灣製作假新聞的功力已達世界級水準。

據美國國家廣播公司（NBC）報導，美國共和黨香港支部前主席、壹傳媒創辦人黎智英的私人助理Mark Simon，曾用黎智英的錢支付一份「假報告」，包括作者、研究機構和資訊全屬虛構，指控美國民主黨總統候選人拜登及其兒子韓特與中國過從甚密，指控拜登從中獲利。編造的報告在美國一度傳得沸沸揚揚，川普見獵心喜，在第二場辯論會中拿來質問拜登，拜登則全盤否認。假報告劣行被媒體揭發後，黎智英承認資金出自他的公司，但否認事先知情；該名助理承認參與「研究」，隨後辭職。

台選舉文化輸出美國

假報告由美國保守派小報《紐約郵報》率先報導，指有電郵證明韓特在拜登出任副總統期間與烏克蘭及中國企業祕密交易。由於報導的真實程度和政治動機備受質疑，《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》等大報並沒積極對待。黎智英名下的台灣《蘋果日報》卻大肆報導，聲稱「獨家」取得一份證實拜登家族與中國關係的機密調查報告，儼然坐實拜登家族的醜聞，但最終被NBC證明「拜登門」為純屬虛構的假新聞。

最重要的證據是報告的出處「Typhoon Investigations」，竟是虛構的機構，署名的瑞士安全分析師Martin Aspen並非真人，照片也由AI合成。經過NBC深入追查，確認美國籍學者Christopher Balding是主要撰稿人，他先是否認後再承認有撰寫報告，更表示是受《蘋果日報》委託製作。由此可見，這個企圖影響選舉的假資訊事件是出資者「自產自銷」，獲得川普陣營的青睞，為了抹黑對手而積極製造並推廣，可說是把負面選舉推到了最高點。

這件醜聞令人想起2004年總統選舉喧騰一時的「非常光碟」事件，綠營人士炮製虛假內容攻擊宋楚瑜，那夥人食髓知味，又如法炮製了桃園版「非常光碟」，攻擊朱立倫。光碟由綠營「台灣南社」主導，主要演員為資深演員林安迪，內容幾可亂假成真。「非常光碟」內容雖被揭穿全然虛假，但抹黑候選人的效果已經達成。選戰中類似的手法後來通稱「非常光碟」，成為惡質選舉文化的代名詞。

類此栽贓誣蔑選舉對手的惡劣行徑層出不窮，雖然不再以光碟形式出現，但內容的惡質程度過之而無不及。民主政治遠比台灣成熟的美國，選舉文化並未更高尚，這次大選出現「非常光碟」，出資者又與台灣有關，簡直是台式惡質選舉文化的輸出。

美國選舉格調跟台灣沒差，抹黑對手也是家常便飯。相對於參選人「賣膏藥式」的正面宣傳不受歡迎，負面選舉的效果可能比較立即而明顯，慣常利用各種方式將自己編造的或是坊間流傳的有關對手的負面訊息，透過各種途徑傳播出去，同時大規模推出負面廣告，針對對手人格、經歷、政見的誣蔑性攻擊無所不用其極。據統計，負面廣告已占美國兩黨候選人整體宣傳八成以上，選舉文化的惡質程度可見一斑。

宣傳戰盟友相互助攻

台灣的負面選舉不遑多讓。1998年高雄市長選舉謝長廷、陳春生利用假錄音帶，攻擊吳敦義與女記者有「曖昧關係」，讓他以4000多票之差落敗。8年後證實錄音帶是變造的，還給吳敦義清白，但謝長廷已經當了兩屆的高雄市長，陳春生也獲檢察官不起訴處分。同樣產生顛覆選舉結果的案例還有「走路工」事件，2006年陳菊陣營就是靠著這一招，讓國民黨的黃俊英從原本的民調領先兩成，最後逆轉成小輸1114票。走路工事件最後證明和黃俊英無關，但已無可挽回，陳菊同樣也藉此當上高雄市長而又再連任。

《蘋果日報》假造資訊外銷美國，很快被美國媒體抓包，這件事讓台灣人必須重新思考，第一，《蘋果》過去做過多少假資訊？長期以來綠營與《蘋果》是宣傳戰盟友，相互助攻，人們應該反思，綠營善於指控他人製造「假新聞」，但《蘋果》、綠營資訊鏈供應的訊息，可能有更多的假資訊。第二，選民要學聰明，不可將美國的負面選舉文化奉為圭臬，在接受訊息時要慎思明辨。